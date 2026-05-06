Drahé iPhony a levné Samsungy. Toto jsou nejprodávanější telefony prvního čtvrtletí

- Mezi deset aktuálně nejprodávanějších smartphonů patří čtyři iPhony a pět Samsungů
- Ukazuje se, že Apple dominuje segmentu prémiových telefonů, zatímco ostatní značky jsou silné v low-endu a střední třídě
- 10 nejprodávanějších modelů tvořilo v prvním kvartálu čtvrtinu všech prodaných telefonů
Technologické firmy v minulém týdnu zveřejnily finanční výsledky za první čtvrtletí letošního roku, což opět vybudilo analytické firmy k sestavování žebříčků aktuálních tržních podílů jednotlivých značek. Agentura CounterPoint Research se ale na první kvartál podívala i z jiného pohledu – ve své analýze zveřejnila, jaké telefony se v prvním čtvrtletí prodávaly nejvíce.
S přehledem vítězí iPhone 17 a jeho sourozenci
Už se stalo tradicí, že první místa v tomto žebříčku okupují iPhony. Je to dáno nejen vysokou popularitou jablečných telefonů, ale také užším portfoliem, které dává vyniknout konkrétním modelům. Ukazuje se také zajímavý vliv vánočních svátků – zatímco v minulém čtvrtletí stejnému žebříčku dominoval nejdražší iPhone 17 Pro Max, v prvním čtvrtletí zákazníci evidentně dávají přednost levnějším modelům.
Nejprodávanějším telefonem prvního kvartálu se stal iPhone 17 s tržním zastoupením 6 procent, teprve po něm následuje dvojice iPhone 17 Pro Max a 17 Pro. iPhone Air (který byl představen společně s těmito telefony) se do žebříčku TOP 10 nejprodávanějších smartphonů vůbec nedostal, posledním jablečným zástupcem je „výprodejový“ iPhone 16 okupující šesté místo.
Mezi něj a stupně vítězů se vklínila dvojice levných Samsungů – Galaxy A07 4G a Galaxy A17 5G. Tyto telefony prý zaujaly zejména v rozvíjejících se regionech, jako je Blízký východ, Afrika a Latinská Amerika. Pro zákazníky jsou tyto telefony atraktivní díky 6leté podpoře, která je v této cenové kategorii raritou.
I na 6–9. místě se vyhřívají telefony od Samsungu, konkrétně Galaxy A56, A36 a A17 5G. V TOP 10 nemá Samsung jedinou vlajkovou loď, což je dáno tím, že v prvním čtvrtletí již zákazníci čekali na odhalení novinek z řady Galaxy S26 – jejich prodeje se naplno projeví až v číslech za druhé letošní čtvrtletí. CounterPoint nicméně tvrdí, že téměř rok starý Galaxy S25 Ultra se nedostal do žebříčku velmi těsně. Tak trochu vetřelcem se v tomto žebříčku stal levný smartphone Redmi A5, který je cenově nejdostupnějším zařízením v TOP 10. I tento telefon zaujal hlavně na rozvíjejících se trzích.
Čtvrtinu celosvětově prodaných smartphonů tvoří 10 modelů
Desítka nejprodávanějších smartphonů údajně vůbec poprvé v historii tohoto výzkumu překonala 25% podíl celosvětového objemu prodaných telefonů. Je to způsobeno jednak velkým zájmem o iPhony a jednak zužováním portfolia smartphonů s Androidem způsobeným aktuálním nedostatkem pamětí. Tento trend má být podle CounterPointu patrný i ve zbytku letošního roku – nabídka telefonů bude užší a podíl deseti nejprodávanějších ještě vzroste.