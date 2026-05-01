Tim Cook předává Apple v nejlepší kondici. Firma zažila nejlepší první čtvrtletí v historii

- Apple i nadále funguje jako skvěle namazaný stroj na peníze
- Firma z Cupertina má za sebou nejlepší první kvartál v historii
- Největšími přispěvateli do pokladničky byly tradičně iPhony a služby
Apple v noci na dnešek zveřejnil výsledky svého hospodaření za první čtvrtletí letošního roku. Gigant z Cupertina opět dokázal, že je nezastavitelným strojem na peníze – v rámci prvního kvartálu zaznamenal v tržbách i v zisku maximum, silnější čísla generuje pouze z „vánočních“ čtvrtletí. Tržby potřetí v řadě překonaly magickou hodnotu 100 miliard dolarů a je velmi pravděpodobné, že tato meta bude letos překonána ve všech čtvrtletích.
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Apple opět boří rekordy
Apple v prvním čtvrtletí letošního roku utržil 111,184 miliardy dolarů (asi 2,31 bilionu korun), což je o 17 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk vzrostl o 19 procent na 29,6 miliardy dolarů (asi 615 miliard korun). Zisk na akcii se zvýšil o 22 procent na 2,01 USD.
Firma z Cupertina dokázala navýšit tržby ze všech sledovaných odvětví:
- iPhone: 56,99 miliardy USD (o 21,7 procenta více než loni)
- Mac: 8,4 miliardy USD (o 5,6 procenta více)
- iPad: 6,91 miliardy USD (o 8 procent více)
- Příslušenství: 7,90 miliardy USD (o 5 procent více)
- Služby: 30,98 miliardy USD (o 16,3 procenta více)
Tahounem finančních výsledků se staly iPhony, jejichž prodeje vzrostly téměř o čtvrtinu. O řadu iPhone 17 je mimořádný zájem a stále se jedná o klíčový zdroj příjmů – tržby z iPhonů tvoří víc než polovinu z celého koláče. Druhým největším přispěvatelem do pokladničky Applu jsou pak služby, na nichž kalifornský gigant poprvé v historii utržil víc než 30 miliard dolarů.
Zákazníci projevili velký zájem i o nové tablety a počítače s procesory Apple M5. Škoda jen, že Apple zveřejňuje pouze tržby, a nikoliv počty prodaných kusů. Věříme, že „levný“ MacBook Neo znatelně navýšil základnu jablečných počítačů, avšak jeho prodeje nejsou vzhledem k nižším maržím v celkovém součtu tržeb vidět.
V aktuálně probíhajícím čtvrtletí od Applu žádné hardwarové novinky neočekáváme, nicméně se současným portfoliem má firma z Cupertina velmi dobře nakročeno k trhání dalších rekordů. Vzhledem k probíhající čipové krizi ale máme obavy z případného zdražování produktů, zejména těch nejlevnějších.