Dobrá zpráva pro Microsoft: EU schválila videoherní obchod století

Evropská komise schválila akvizici Activision Blizzard Microsoftem

Regulační orgány v ní nevidí ohrožení situace na trhu

EU si přesto od Microsoftu vyžádala celou řadu záruk

Před více než rokem oznámil Microsoft akvizici videoherní společnosti Activision Blizzard, čímž se zapsal do historie, neboť nákup společnosti za přibližně 1,5 bilionu korun nemá konkurenci. Akvizice této velikosti ale není jen tak, protože se k ní musí vyjádřit celá řada orgánů a konkurence, aby nedošlo k pokřivení trhu. A právě regulační orgány, mimo největšího rivala Sony, hází Microsoftu klacky pod nohy.

Po zamítavém stanovisku britského regulátora, proti kterému se plánují Microsoft společně s Activision Blizzard odvolat, se očekávalo, že problémy bude dělat také Evropská unie. Ta už ostatně dříve avizovala, že má k některým bodům tohoto obchodu své výhrady, které bude včas komunikovat. Microsoft nicméně nechtěl ponechat nic náhodě a ještě před zveřejněním verdiktu dával EU ujištění, že akvizice nijak závažně nenaruší situaci na trhu. Přesto bylo poměrně pravděpodobné, že EU vydá zamítavé stanovisko, načež by musel Microsoft reagovat dalšími zárukami.

O to překvapivější je fakt, že EU nyní vydala pozitivní stanovisko k akvizici Activision Blizzard Microsoftem. Regulační orgány EU shledaly, že gigant z Redmondu „nemá žádný zájem na ukončení distribuce her Activisionu na platformě od Sony a i pokud by se tak stalo, konkurenci na trhu by to nikterak neublížilo.“ Evropští regulátoři nicméně vidí v obchodu podobné problémy, jako britský protějšek, konkrétně v cloudovém hraní.

Evropská komise Microsoftu stanovila opatření, která umožní uskutečnění akvizice prostřednictvím desetiletých licenčních smluv, které Microsoft nabídl konkurenci. Mezi ně patří bezplatná licence pro spotřebitele v zemích EU, která by jim umožnila streamovat prostřednictvím „libovolných cloudových služeb pro streamování her podle jejich výběru“ všechny současné a budoucí hry Activision Blizzard pro PC a konzole, na které mají licenci. Poskytovatelům cloudových služeb bude rovněž nabídnuta bezplatná licence na streamování těchto her na trzích EU.