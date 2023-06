Desktopový režim pro Pixel 8? Google se údajně inspiroval Samsungem DeX

Google využil letošní ročník vývojářské konference I/O k odhalení nových smartphonů Pixel Fold a Pixel 7a, na podzim by pak měl ještě přihodit vlajkové smartphony Pixel 8 a 8 Pro. Podle posledních zvěstí bychom se u nich měli dočkat nových displejů, lepších fotoaparátů a také nového čipsetu Tensor G3. Několik novinek bychom měli najít i v softwaru.

Podle Kamily Wojciechowské ze serveru Android Authority plánuje Google u připravovaných Pixelů rozšířit schopnosti portu USB-C – kromě přenosu dat a energie by měl být schopen přenášet obraz skrze standard DisplayPort Alt Mode. K Pixelům by tak teoreticky mělo být možné připojit externí displej, což by nejvíce dávalo smysl v jednom scénáři.

Android 14 seems to add support for a new version of the USB Gadget HAL: v2.0 can report whether a connected USB-C cable supports DP Alt Mode.

May we finally get a Pixel with video output via USB-C? Wishful thinking on my part, but with all the recent desktop mode improvements..

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 9, 2023