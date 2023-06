Velké odhalení Pixelu 8 Pro: dostane nové fotoaparáty i teploměr

Google dodá letošním Pixelům nové fotosnímače

Hlavní fotoaparát bude u obou modelů stejný jako u Galaxy S23

Vrcholný Pixel 8 Pro překvapí teploměrem

Smartphony Google Pixel patří od svého počátku k těm nejlépe fotícím telefonům a ani letošní generace nemá být výjimkou. Google pro připravované Pixely 8 a 8 Pro ni připravuje několik vylepšení, díky kterým mají pořizovat ještě kvalitnější fotografie a videa než jejich předchůdci. Server Android Authority se dostal k detailnímu soupisu parametrů fotoaparátů obou telefonů.

Stejný hlavní fotoaparát jako má Galaxy S23

Google je známý tím, že si u svých telefonů vystačí se starším hardwarem, ale díky softwarovým optimalizacím z něj dokáže vymáčknout maximum možného. U letošních Pixelů by tomu mělo být jinak – oba modely by měly dostat moderní snímače, které by v kombinaci se softwarovými kouzly mohly pořádně zatopit konkurenci.

Na pozici hlavního fotoaparátu údajně Google nasadí 50Mpx fotočip Samsung ISOCELL GN2, který najdeme i v aktuálních vlajkových smartphonech od Samsungu. Oproti dříve používanému čipu ISOCELL GN1, který byl přítomen v předchozích dvou generacích Pixelů, umí novější model zachytit až o 35 procent více světla, a také podporuje některé moderní funkce jako např. natáčení 8K videa při 30 fps. Zde je však důležité, aby Google takto kvalitní záznam povolil, u aktuální verze výchozí fotoaplikace je maximem 4K/60 fps.

Pixel 7 Pixel 8 Pixel 7 Pro Pixel 8 Pro Hlavní Samsung GN1 (50 Mpx) Samsung GN2 (50 Mpx) Samsung GN1 (50 Mpx) Samsung GN2 (50 Mpx) Širokoúhlý Sony IMX386 (12 Mpx)

oddálení 0,67x Sony IMX386 (12Mpx)

oddálení 0,55x Sony IMX386 (12MP)

oddálení 0,56x Sony IMX787

(64 Mpx)

oddálení 0,49x Teleobjektiv – – Samsung GM5 (48 Mpx)

přiblížení 5x Samsung GM5 (48 Mpx)

přiblížení 5x Selfie Samsung 3J1 (11 Mpx) Samsung 3J1 (11 Mpx) Samsung 3J1 (11 Mpx) Samsung 3J1 (11 Mpx)

Co se širokoúhlé kamerky týče, zde se mají Pixel 8 a 8 Pro lišit. Základní model by si měl ponechat současný 12Mpx senzor Sony IMX386, zatímco vybavenější „pročko“ povýší na 64Mpx snímač Sony IMX787. Ten se jako první objevil v nedávno vydaném Pixelu 7a a ukázal velký posun kupředu – nový senzor je totiž fyzicky téměř dvojnásobný. Google si navíc u Pixelu 8 Pro lehce pohraje s optikou, která má změnit úroveň oddálení z 0,56× na 0,49×. Optika se bude měnit i u základního Pixelu 8, u něhož se má úroveň oddálení změnit z 0,67 na 0,55×.

U Pixelu 8 Pro si připlatíte za teleobjektiv a teploměr

Bonusovou kamerkou u Pixelu 8 Pro bude i nadále periskopický teleobjektiv, který se po hardwarové stránce měnit nemá – stále se má jednat o modul Samsung SM5 s 48Mpx fotočipem a 5× optickým přiblížením. Dalším benefitem pro Pixel 8 Pro má být nový ToF senzor STM VL53L8, který by měl zabezpečit výrazně rychlejší a spolehlivější ostření.

Posledním bonusem Pixelu 8 Pro bude nový senzor FIR Melexis MLX90632. Dříve se objevily spekulace, že tento snímač Pixelu přidá funkce termokamery, avšak podle specifikací se jedná „pouze“ o vysoce přesný bezkontaktní teploměr. Pixel 8 Pro tak pravděpodobně bude umět měřit tělesnou teplotu a možná i teplotu okolních povrchů.

Softwarové novinky

Pochopitelně do tvorby fotografií a videí bude promlouvat i software, ve kterém Google rovněž chystá několik dílčích vylepšení. Jedním z nich má být funkce adaptivní svítilna, která má dynamicky upravovat intenzitu blesku na základě aktuálních podmínek a režimu fotografování.

Druhá nová funkce je v kódu označována jako „Segmentation AWB“ a má využívat umělou inteligenci k rozdělení scény do různých částí, přičemž na každou část pak budou aplikovány různé metody zpracování. Dočkat bychom se měli i možnosti vybrat si úroveň rozostření pozadí u videí natáčených filmovým režimem.

Softwarových novinek bude pravděpodobně mnohem více, podle Android Authority je ale zatím vývoj softwaru pro nové Pixely v plenkách, tudíž v něm nejsou obsažená všechna vylepšení.

Pod nadvládou nového Tensoru

K lepším fotografiím dopomůže i nový obrazový procesor obsažený v čipsetu Tensor G3. Jeho novější generace s kódovým označením Callisto by si měla ponechat 4jádrovou konfiguraci se 512 KB pamětí na jádro jako Tensor G2, avšak takty jader by měly narůst z 975 MHz na 1065 MHz. Díky tomu by tato výpočetní jednotka měla rychleji a efektivněji zpracovávat obrazové informace – odstraňovat rozmazání, mapovat tóny pleti apod.

Premiéra v říjnu?

Smartphony Google Pixel 8 a 8 Pro budou představené na podzimní tiskové konferenci, která se pravděpodobně odehraje v říjnu. Loňské Pixely Google s předstihem ukázal na své květnové vývojářské konferenci I/O, avšak letos se rozhodl nás napínat do poslední chvíle. Pokud ale budou všechny další úniky kvalitní jako tento (o čemž není důvod pochybovat), budeme Pixel 8 a 8 Pro znát do posledního šroubku mnohem dříve.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?