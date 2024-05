Desetkrát větší zisk než loni: Samsung je zjevně z nejhoršího venku

Samsung je z krize venku a vrací se do viditelných černých čísel

V prvním letošním kvartále mu udělala radost zejména čipová divize

Špatně se neprodávaly ani smartphony, zejména ty prémiové

Analytické firmy před dvěma týdny ohlásily, že si Samsung v prvním kvartále letošního roku vzal zpátky korunu největšího výrobce smartphonů. Ve svých analýzách vycházely ze svých interních zdrojů, neboť na oficiální zveřejnění finančních výsledků jsme si museli počkat do aktuálního týdne. Čísla, která včera zveřejnil Samsung, naznačují, že první letošní čtvrtletí bylo v jeho podání nadmíru úspěšné.

Desetkrát větší provozní zisk

Samsung oznámil, že mezi lednem a březnem letošního roku utržil 71,92 bilionů korejských wonů (asi 1,22 bilionů korun), což je meziročně o 13 procent více. Podstatně více rostl provozní zisk, a to o neuvěřitelných 932,81 procent. Korejská firma se totiž na začátku loňského roku potácela na hranici černých a červených čísel, letos se jí ale konečně podařil návrat k viditelně lepším číslům – provozní zisk činil 6,61 bilionů wonů (asi 110 miliard korun). Na rekordní zisky z let 2017-18 to sice stále zdaleka nestačí, je zde ale jasná známka postupného uzdravování.

Za lepší čísla Samsung vděčí zejména čipové divizi, a to díky zvýšenému zájmu o paměťové čipy, především ty s vysokou přidanou hodnotou – paměti HBM a DDR5, serverová SSD či úložiště typu UFS 4.0. Zatímco za první tři měsíce loňského roku vykázala čipová divize vysokou ztrátu 4,58 miliard wonů, letos skončila v zisku 1,91 miliard.

Špatně se nevedlo ani mobilní divizi, která vykázala tržby ve výši 33,53 bilionů wonů (nárůst o 5 procent) a provozní zisk 3,53 bilionů wonů (pokles o 10,91 procent). Samsung nižší zisk omlouvá celkově nižším zájmem o telefony v prvním kvartále, naopak si pochvaluje silné prodeje řady Galaxy S24, jimž údajně pomohla sázka na umělou inteligenci.

Do druhého kvartálu už Samsung optimistický příliš není – kvůli sezonnosti prý poptávka po telefonech ještě o něco klesne, aby se pak odrazila vzhůru v druhé polovině roku. V létě totiž Samsung dodá na trh novou generaci ohebných telefonů a přihodí k ní ještě chytrý prsten Galaxy Ring. Do příštího čtvrtletí Samsung také predikuje silné prodeje pamětí, především díky vysokým hardwarovým požadavkům na generativní umělou inteligenci.