Chytrý prsten Galaxy Ring dostává jasnější obrysy, dorazí v osmi velikostech

Chytrý prsten od Samsungu je stále zahalen tajemstvím

Poslední informace naznačují, že dorazí v osmi různých velikostech

Původně jich mělo být až deset

Chytrý prsten od Samsungu s názvem Galaxy Ring se poprvé veřejnosti představil v lednu společně s řadou Galaxy S24. Na únorovém MWC jsme jej mohli vidět také, ovšem byl schován za sklem a mnoho informací navíc jsme se nedozvěděli. Jihokorejský gigant kolem svého produktu udržuje auru tajemství a vypadá to, že více informací se oficiálně nedozvíme dříve než v létě v rámci tradiční akce Unpacked, na které Samsung představuje ohebná zařízení.

Velikostí prstenu Galaxy Ring bude méně, než jsme si mysleli

Něco utajit je v technologickém světě poměrně obtížné, a tak není divu, že se na veřejnost postupně dostávají střípky informací o prstenu Galaxy Ring. Dosud jsme vycházeli z předpokladu, že Galaxy Ring bude mít celkem devět velikostí, ale nový únik informací naznačuje, že Samsung možná jednu z nich vyškrtl a nakonec se rozhodl pro osm. Tento únik nám prozrazuje modelová čísla prstenů, kterých je právě osm: SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 a SM-Q509.

Pozorní čtenáři si jistě všimli, že v této sekvenci chybí dvě čísla, a to SM-Q503 a SM-Q504. Proč tomu tak je, bohužel není jasné, nicméně je pravděpodobné, že Samsung chtěl původně nabízet deset velikostí svého prstenu, avšak v průběhu vývoje dvě z nich vyřadil. Zdroj tohoto úniku tvrdí, že SM-Q500 bude nejmenší velikost, zatímco SM-Q509 bude největší. Pokud se tyto informace zakládají na pravdě, tak je poměrně zajímavé, že Samsung vyřadil dvě menší velikosti.

Stále je ovšem nutné mít na paměti, že se jedná o spekulace. Jisté je, že výroba prstenů je náročnější než třeba v případě chytrých hodinek, kde si většina populace vystačí s jednou či dvěma velikostmi. Vzhledem k tomu, že Samsung chce Galaxy Ring nabízet také ve třech barvách, je počet možných permutací vcelku velký, takže by bylo pochopitelné, kdyby se společnost rozhodla pro co možná nejnižší počet velikostí, který bude sedět co největšímu počtu zákazníků.