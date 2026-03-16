Dělá to každý z nás: tahle běžná věc zpomaluje váš smartphone, přitom stačí tak málo

- Je váš telefon zpomalený, působí zasekaně a reaguje se zpožděním?
- Možná vám někdo poradil, ať zavřete aplikace běžící na pozadí a že jimi zbytečně zatěžujete paměť
- Jenže realita je u moderních telefonů jiná a ve skutečnosti zcela opačná
Manuální uzavíraní aplikací běžících na pozadí patří dlouhodobě mezi takové základní a univerzální rady při dotazu ohledně zrychlení telefonu, který se zpomaluje. Základ této rady je v pořádku – aplikace běžící na pozadí přece spotřebovávají prostředky telefonu, typicky tedy operační paměť, a to vede k jeho zpomalování. Jenže realita je jiná a faktem je, že tento krok moderním telefonům spíše škodí.
Časy se mění a správa paměti také
Mobilní telefony se vyvíjí překotným tempem, a to jak v oblasti velikosti a rychlosti operační paměti a úložiště, tak výkonu. Dnes jsou spíše malými počítači do kapsy a časy, kdy jedna nebo dvě aplikace spolkly tolik systémových prostředků, že je bylo nutné manuálně vypnout, aby telefon jakž takž fungoval, jsou samozřejmě dávno pryč.
Rada manuálního vypínání aplikací pro ulehčení telefonu a zlepšení plynulosti systému patří tedy spíše do mobilního pravěku, ale bohužel se jí celá řada uživatelů stále drží. V souvislosti se zavíráním aplikací běžících na pozadí se často zmiňovalo také prodloužení výdrže na baterii, ale to samozřejmě u moderních telefonů opět neplatí.
Aplikace na pozadí rozhodně nevypínejte
Nejenom, že vypínáním aplikací běžících na pozadí telefonu neulehčíte, ono je tomu, trochu paradoxně, přesně naopak. Jak Android, tak iOS se postupem času vyvinuly do bodu, kdy si umí řešit správu systémových prostředků mnohem lépe než uživatel a ruční zásahy jsou zcela nežádoucí. Takže ano, v minulosti to možná platilo, ale ty časy jsou dávno pryč.
A proč tedy vypínání aplikací telefonu a systému spíše uškodí? Je to jednoduché – když aplikace běží na pozadí, jsou již uchovány v mezipaměti, takže pokud ji manuálně ukončíte a poté po nějaké době opět spustíte, musí operační systém opět načíst data z úložiště, připojit všechna potřebná síťová spojení a vlastně udělat vše od nuly. Takže telefon ve finále zatížíte mnohem více.
Systém se o sebe postará sám
Pokud se systém dostane na hranu svých prostředků, automaticky ukončí aplikace a paměť si uvolní. Se správou prostředků pomáhá v rámci Androidu i systém adaptivní baterie, který byl představen spolu s Androidem 9. Ten je poháněný strojovým učením v zařízení, přiřazuje aplikace do jednoho z pěti prioritních košů a omezuje aktivitu na pozadí pro aplikace.
Spuštění aplikace od začátku namísto obnovení běžící aplikace na pozadí je náročnější úkon i v rámci iOS. Při obnovení se jedná jen o jednoduché čtení z mezipaměti, zatímco opětovné spuštění zatíží procesor, paměť, baterii a spotřebuje ve výsledku násobně více energie. I kdyby se vám zdálo po ukončení aplikací, že se telefon hýbe rychleji a plynuleji, je to spíše jen dojem než realita.
Když aplikace na pozadí skutečně zatěžují telefon
Vypínání aplikací běžících na pozadí tedy telefonu neulevíte, ale existují situace, kdy některé aplikace skutečně mohou více zatěžovat systém a jeho prostředky. Jde o případ, kdy mají konkrétní aplikace povoleny provádět i při běhu na pozadí některé úkony a nejsou tedy zcela uspány. Typicky se jedná například o polohové funkce.
Proto je lepší mít nastavený přístup k poloze tak, aby byl aktivní jen při používání aplikací a ne vždy, tedy i na pozadí. Také widgety, které neustále načítají aktuální data (počasí, sportovní výsledky a podobně), mohou spotřebovávat více energie a jak tedy můžete vidět, správným nastavením ulevíte telefonu více než vypínáním aplikací.
Jak telefonu opravdu ulevit?
Pokud chcete telefon udržovat v nejlepším stavu co se týče výkonu, plynulosti systému a spotřeby baterie, můžete udělat několik věcí. Pokud zamíříte v rámci vašeho telefonu do nastavení Baterie, zde si můžete prohlédnout, které aplikace představují největší zátěž na baterii a také to, kolik času tráví spuštěné na pozadí.
V rámci tohoto nastavení je pak možné u každé aplikace upravovat, jak se má na pozadí chovat. K dispozici je většinou možnost neomezeného chodu, což určitě nedoporučujeme a lepší je zvolit optimalizovaný chod, který zaručí dobrý kompromis mezi funkčností a zatížením baterie. U každé aplikace je každopádně možné běh na pozadí zcela deaktivovat.