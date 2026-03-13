Samsung má do neděle mega slevy na hodinky. Galaxy Watch8 jsou jen za 4 989 Kč

Samsung poslal strmě dolů ceny svých chytrých hodinek, a to díky kombinaci přímé slevy a cashbacku. Nejnovější řadu Galaxy Watch8 včetně oblíbené varianty Classic tak nyní pořídíte u Mobil Pohotovosti o několik tisíc korun levněji. Na nejvybavenějších Galaxy Watch Ultra (2025) pak ušetříte dokonce až 5 500 Kč. Ať už jste tedy koupi smartwatch od Samsungu plánovali či nikoliv, právě teď je můžete pořídit nevýhodněji.
Galaxy Watch8 až o 5 300 Kč levnější
Hlavním hitem slevové akce jsou bezesporu Galaxy Watch8 Classic, které bodují prémiovým designem s praktickým akčním tlačítkem, oblíbenou otočnou lunetou a bohatými funkcemi včetně optimalizace spánku, sledování cévní zátěže nebo osobního trenéra pro sportovní aktivity. Navíc na nich z celé řady Galaxy Watch8 ušetříte nejvíce. Oproti běžným 13 290 Kč totiž mohou být tyto hodinky vaše už za 7 989 Kč.
Na minimum ale padly ceny také u základního modelu Galaxy Watch8, který může být se slevou a cashbackem váš už od 4 989 Kč. Nabídne přitom stejně bohatou funkcionalitu včetně všech nejmodernějších zdravotních i sportovních funkcí. Oproti předchozí generaci má také upravenou ergonomii pro pohodlnější nošení a větší a jasnější displej pro bezproblémovou čitelnost na přímém slunci. Díky svému svěžejšímu designu a menší hmotnosti se ještě o něco více hodí na akční aktivity, ale neztratí se ani v kombinaci s formálním oděvem. A pokud máte raději větší ciferníky, za 44mm variantu si připlatíte pouhou tisícovku.
Pro sportovní profíky a nejnáročnější uživatele zde pak jsou Galaxy Watch Ultra (2025), které nabídnou robustní titanové tělo, extrémní odolnost do náročných podmínek a pokročilé sportovní režimy včetně přesnější GPS navigace pro outdoorové aktivity. Samozřejmostí je také dlouhá výdrž baterie, díky které se na ně můžete spolehnout i při vícedenních výpravách. Ze všech modelů je seženete s největším zvýhodněním, a to až přes 5 500 Kč.
Ceny po započtení slevy a cashbacku:
- Galaxy Watch8 Classic 46mm již od 7 989 Kč (běžně 13 290 Kč)
- Galaxy Watch8 40mm již od 4 989 Kč (běžně 9 490 Kč)
- Galaxy Watch8 44mm již od 5 989 Kč (běžně 10 290 Kč)
- Galaxy Watch Ultra (2025) již od 11 979 Kč (běžně 17 490 Kč)
Ke kompletní nejnovější řadě Galaxy Watch8 i Galaxy Watch Ultra (2025) si navíc můžete u Mobil Pohotovosti přidat ještě 7% slevu na ISIC a výkupní bonus až 1 200, který dostanete navíc, pokud prodáte své staré zařízení.
Akce platí i na další doplňky
Pokud už hodinky od Samsungu máte, nebo dáváte přednost těm klasickým, můžete vybírat i z dalších zlevněných doplňků. Super volbou může být například chytrý náramek Galaxy Fit3, jehož cena se propadla na pouhých 990 Kč. Za to nabídne až 13denní výdrž a vyhodnocení spánku i tréninků. Stejně užitečný dokáže být také chytrý prsten Galaxy Ring, na kterém díky slevě a cashbacku ušetříte bezmála 4 500 Kč. A aby byla nabídka kompletní, tak 1000 kč dolů šlo také z oblíbených sluchátek Galaxy Buds3 FE, které za 2 990 Kč lákají na bohatý zvuk i výkonné potlačení hluku.
- Galaxy Fit3 již od 990 Kč (běžně 1 490 Kč)
- Galaxy Ring včetně cashbacku již od 6 490 Kč (běžně 10 989 Kč)
- Galaxy Buds3 FE již od 2 990 Kč (běžně 3 990 Kč)
Všechny zvýhodněné produkty od Samsungu, na které se vztahuje cashback, naleznete zde.
Jak získat cashback?
Získání cashbacku je velmi jednoduché. Stačí, když po zakoupení zaregistrujete vybrané chytré hodinky nebo chytrý prsten na stránce novysamsung.cz. Poté si jen počkáte na schválení registrace a cashback vám bude vyplacen do 14 dní na bankovní účet uvedený v registraci. Ovšem pozor, akce platí jen do 31. 3. 2026 nebo vyprodání zásob, takže se dostane jen na ty nejrychlejší! Kompletní podmínky akce najdete na mp.cz/samsung-cashback.