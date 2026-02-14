Vyšla první beta verze Androidu 17. Toto jsou všechny její novinky

- Google vypustil do éteru první beta verzi Androidu 17
- Obsahuje pár drobných vizuálních změn a několik požadavků na vývojáře
- Tím hlavním je nutná příprava aplikací na větší obrazovky
Google si dal s první ukázkou Androidu 17 pořádně na čas. Zatímco první ochutnávka Androidu 16 vyšla už předloni v listopadu, první sestavení Androidu 17 bylo uvolněno teprve dnes, tedy po roce a čtvrt. Tentokráte se ale nejedná o vývojářské preview, ale rovnou o veřejnou beta verzi, kterou si mohou již dnes nainstalovat majitelé podporovaných zařízení Google Pixel. Co nového první beta Androidu 17 přináší?
Android 17: příprava na velké obrazovky
Google se uživatelskými novinkami v Androidu 17 nijak zvlášť nechlubí, první sestavení jsou totiž určená zejména pro vývojáře aplikací. Ti mohou díky novým nástrojům a API připravovat své aplikace na nadcházející verze Androidu, zejména na podporu větších obrazovek.
Google se snaží udělat z Androidu plně škálovatelný systém, a to samé vyžaduje i po vývojářích – ti již nebudou moci uzamykat své aplikace na konkrétní velikost a orientaci, ale budou muset připravit podporu pro velké obrazovky. Důvody jsou vcelku prosté – jednak chce Google posílit pozici Androidu na tabletech a skládacích zařízeních, ale hlavně si chce připravit půdu pro odnož Androidu pro počítače.
Vizuální změny
Android 17 také přináší vizuální změny v rozhraní systému, ačkoliv těch si všimnou patrně pouze majitelé zařízení Google Pixel, neboť telefony ostatních značek mnohdy využívají vlastní grafické nadstavby. Redakce serveru 9to5mac, která již nejnovější Android testuje, si všimla následujících změn (vlevo Android 16, vpravo Android 17):
- Nová ikona nastavení ve změně hlasitosti
- Kompaktnější menu Nastavení
- Nová animace při spouštění AI asistenta Gemini gestem z rohu
- Tmavší indikátor využívání polohových služeb
- Upravená ikonka jasu
- Upravený widget vyhledávání s širšími možnostmi úprav
Další novinky
Android 17 má rovněž přinést zlepšení výkonu, zejména přísnější pravidla pro notifikace, která se mají pozitivně projevit na nižší spotřebě paměti. Rovněž se máme dočkat nových profesionálních nástrojů pro média, konzistentnější zvukový výstup napříč aplikacemi nebo plynulejší přepínání mezi režimy fotoaparátu.
Harmonogram vydávání
Podle zveřejněného harmonogramu se zdá, že Google má v plánu vydat pouze dvě beta verze, ta druhá by měla přijít někdy v březnu. Poté již bude následovat ladění stability, které vyústí ve vydání ostré verze pravděpodobně někdy v červnu.
Podporovaná zařízení
Beta verzi Androidu 17 si mohou již dnes stáhnout majitelé následujících zařízení:
- Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a
- Pixel 7, Pixel 7 Pro a Pixel 7a
- Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Tablet a Pixel Fold
- Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold a Pixel 9a
- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold
Zařízení lze jednoduše přidat do beta programu skrze tyto webové stránky, beta verze by se pak měla nabídnout ke stažení formou OTA.