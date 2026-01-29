Android pro počítače se ukazuje v celé kráse. Tento systém brzy nahradí Chrome OS

- Google zřejmě v letošním roce představí Android pro počítače
- Jak bude tento systém vypadat, ukazují následující videa
- Těšte se na tradiční desktopové rozhraní a práci v oknech
Loni na konci září pořádal Qualcomm svou tradiční výroční konferenci, na které byly představeny nové mobilní a počítačové čipsety, a také bylo oznámeno několik dalších novinek. Tu zřejmě nejzajímavější vypustil z úst vedoucí oddělení platforem Googlu Rich Osterloch, který prozradil, že Google plánuje dostat operační systém Android do počítačů (a postupně s ním nahradit platformu ChromeOS). O tom, že je počítačový Android v přípravě, dokazuje i tento únik, který ukazuje, jak mobilní systém běží na Chromebooku HP Elite Dragonfly.
Takto bude vypadat Android na počítačích
První neveřejná ukázka počítačového rozhraní Androidu vznikla poměrně nevinně – byla nalezena v seznamu hlášení chyb Chromium Issue Tracker, přičemž příspěvek obsahoval nejen popis chyb, ale i dva videozáznamy zobrazující prostředí Androidu na počítači. Google již přístup k tomuto příspěvku zablokoval, ale znáte to – jak se jednou něco dostane na internet…
Počítačový Android (vyvíjený pod kódovým označením Alumunium OS) vypadá jako vcelku tradiční desktopový systém, ve kterém je možné otvírat aplikace v jednotlivých oknech. Ve spodní části se nachází hlavní panel s vystředěnými ikonami připnutých a otevřených programů, v horní části je pak k vidění stavový panel obsahující hodiny a indikátory nabití baterie, síly signálu Wi-Fi apod. Z videí je rovněž patrná práce s internetovým prohlížečem Google Chrome, a to v plnohodnotné verzi s podporou rozšíření.
Oproti rozhraní Androidu na tabletech je v tomto případě vyšší stavový panel, naopak hlavní panel vypadá stejně. Upraven byl nicméně kurzor myši, který má u počítačového Androidu „ocásek“. Tlačítka pro práci s okny (minimalizace, maximalizace, zavření) jsou podobná jako v Chrome OS.
Autor příspěvku používal testovací sestavení počítačového Androidu na počítači HP Elite Dragonfly 13.5 s procesorem Intel Core (Alder Lake) 12. generace z roku 2021. Operační systém se identifikoval jako Android 16. Předpokládáme, že Google oficiálně odhalí odnož Androidu pro počítače v průběhu letošního roku, pravděpodobně na vývojářské konferenci I/O, která se obvykle koná v květnu.