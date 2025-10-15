Čip Apple M5 dorazí už tento týden. S ním přijde i nový MacBook Pro a iPad Pro

- Apple se připravuje na odhalení nového čipsetu M5, po jeho boku dorazí též MacBook Pro a iPad Pro
- Na premiéru láká už i marketingový šéf Applu, měla by se odehrát ještě tento týden
Dle tradice technologický svět očekává ještě do konce roku jednu významnou konferenci společnosti Apple. S koncem října se očekává představení nové generace čipsetu Apple M5, stejně jako několika prvních produktů, které budou tento kus křemíku používat. A podle vystupování marketingového ředitele Applu Joswiaka na síti X to vypadá, že premiéra novinek je doslova za rohem.
Nový čip Apple M5
Kromě první generace, která byla odhalena až v průběhu listopadu 2020, čipům řady Apple Silicon je tradičně vyhrazen konec října. Stačí se podívat trochu do historie: M3 30. října na tzv. halloweenském eventu, stejně tak M4 Pro a Max, čipset M4 v základní verzi byl odhalen v květnu v Londýně u příležitosti představení nového iPadu Pro.
Mmmmm… something powerful is coming. pic.twitter.com/hHDYwuisJC
— Greg Joswiak (@gregjoz) October 14, 2025
Během celého letošního roku nebylo o čipech Apple Silicon ani vidu, ani slechu. Vše totiž směřovalo k podzimní premiéře na konci října. Tu mimoděk vlastně potvrdil Greg Joswiak, marketingový šéf společnosti Apple. Spekulace z posledních týdnů a měsíců orazítkoval příspěvkem, ve kterém je vidět MacBook Pro s novým rozmístěním portů v poloze písmena „V“, tedy římská 5. Popisek u videa vyšperkoval pěti písmeny „m“ (nejspíš jako citoslovce uznání), čímž znovu poukázal na M5, tedy nadcházející generaci čipů Apple Silicon.
K tomu MacBook Pro a iPad Pro
Podle dříve sdíleních informací insidera Marka Gurmana lze do konce října očekávat uvedení nového čipu M5 a pravděpodobně i jeho výkonnějších derivátů M5 Pro a M5 Max. K tomu má být nový čipset rovnou představen u nového MacBooku Pro (jak zcela jasně vychází z příspěvku Joswiaka) a také u nového iPadu Pro, který tak dostane update po 2 letech. Očekávat můžeme i sadu nového příslušenství, jako jsou pouzdra a klávesnice.