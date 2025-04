Chyba ohrožuje miliony zařízení Apple? Spíše ne, ale přesto si dejte pozor

Zařízení společnosti Apple ohrožuje nová bezpečnostní trhlina. Ta se objevila v balíčku vývojářských nástrojů (SDK) pro službu AirPlay, tedy bezdrátové sdílení obrazu – například na televizi, do projektoru, ale třeba i v autě. Pomocí AirPlay si totiž v modernějších vozech přenášíte CarPlay. Na novou hrozbu upozornil v úterý americký Wired.

Služba AirPlay představuje protokol založený na Wi-Fi, který umožňuje zařízením Apple, jako jsou iPhony, iPady a počítače Mac, bezdrátově posílat zvuk a video do reproduktorů, audio přijímačů, set-top boxů a chytrých televizorů třetích stran. Jak zaznělo, stejnou službu využijete i v autě pro přenos CarPlay. Vývojářský přístup k AirPlay však může být napaden přes zranitelnost, které se přezdívá AirBorne.

Apple products are known for regularly receiving updates, but since many smart-home devices are rarely patched, these wirelessly enabled footholds for malware are likely to persist for years. https://t.co/zxihldLDkj

— WIRED (@WIRED) April 29, 2025