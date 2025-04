Nejnovější aktualizace iOS dělá z iPhonů těžítka. Šílený update, stěžují si lidé na internetu

Uživatel tvrdí, že mu z iPhonu po aktualizaci „zmizel údaj o IMEI“

Tím pádem telefon přestal fungovat, oprava prý vyjde na 80 % ceny telefonu

Apple se k situaci nevyjádřil, podobných bizarních případů v minulosti už několik bylo

Nejnovější aktualizace operačního systému iOS údajně způsobuje problémy, které mohou v malém procentu případů vést až k tomu, že iPhone přestane fungovat. Zkrátka se z něj stane těžítko a oprava tohoto problému prý není na počkání a stojí zhruba 80 % pořizovací ceny nového iPhonu. Co je to za chybu a může se stát i vám?

Aktualizace, po které iPhone přestal fungovat

Uživatel fóra Reddit s přezdívkou u/ssekhar si postěžoval na to, že po aktualizaci na iOS 18.4.1 minulý týden se mu z telefonu „odstranilo číslo IMEI“. Tento údaj představuje unikátní číslo každého vyrobeného smartphonu, které je následně zapsáno do registru například u operátora a podobně.

„Jen nevím, co na to říct. Zástupce servisu Apple říká, že to bude stát 80 % ceny telefonu, protože je to problém základní desky a ta se musí vyměnit. Dnes jsem si z tohoto důvodu musel koupit jiný telefon. Je to na h***o,“ napsal rozhořčený zákazník na Reddit s tím, že jako svůj nový telefon si pořídil OnePlus 13R.

Dlužno podotknout, že pod jeho příspěvkem na Redditu se z počtu 219 komentářů zmiňují pouze jednotky o tom, že se jim stalo něco podobného. Velmi pravděpodobně tak půjde o problém malé skupiny zákazníků. Neznáme však další souvislosti případu, ani Apple se k problému nijak nevyjádřil.

PhoneArena však upozornila na to, že v minulosti se výrobky společnosti Apple s něčím podobným již potýkaly. Například loňská aktualizace iPadOS 18 dělala těžítka z nových iPadů Pro vybavených čipem M4. A ani to nebyl první případ, vždy se však podobná svízel týkala pouze velmi malé skupiny zákazníků. To vždy opakuje i sám výrobce.

