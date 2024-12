Tohle Apple nezvládl! První vozy se supermoderním CarPlay přijdou v roce 2024, slibuje na webu

Nová generace Apple CarPlay je zřejmě stále ve vývoji

Žádná automobilka zatím celoplošné rozhraní Applu do svého vozu nenasadila

Přesto na sklonku roku Apple slibuje: první modely dorazí v roce 2024

V červnu 2022 Apple představil novou verzi svého rozhraní pro automobily zvané CarPlay. Novinek měla být celá řada: od rozšíření na více displejových panelů v autě, přes nové aplikace z iPhonu, až po integraci nastavení klimatizace, sedaček a tak podobně, přímo z rozhraní CarPlay. Spolupráci dokonce přislíbily velké světové automobilky. Na sklonku roku 2024 však nemá nové CarPlay v terénu jediného zástupce.

CarPlay nové generace

Před dvěma lety působilo nové CarPlay jako zjevení; splněný sen pro fanoušky aut a společnosti Apple. S tím, jak se v dražších automobilech zvyšuje počet displejových ploch, Apple chtěl obsáhnout všechny. CarPlay by tak mohl nahradit původní infotainment navržený výrobcem vozu. Chybět nemělo ani zobrazování informací přímo za volantem, kde se běžně nachází tachometr.

„Tato nová generace CarPlay představuje dokonalý zážitek z iPhonu v autě. Poskytuje obsah pro všechny obrazovky řidiče včetně sdružených přístrojů. Zajišťuje tak ucelený design, který je tím nejlepším z vašeho vozu a iPhonu. […] Funkce vozidla, jako je ovládání rádia a teploty, se ovládají přímo z CarPlay. A možnosti personalizace od widgetů až po výběr vybraných designů přístrojové desky ji dělají jedinečnou pro řidiče,“ uvedl tehdy Apple v tiskové zprávě.

Jedno je jasné – skoro 4minutové představení v rámci konference WWDC 22 je neskutečně působivé i dnes. O to horší je fakt, že ze zprvu nadšených automobilek nedotáhla implementaci nového CarPlay do svých vozů ani jedna. Hned po představení podporu přislíbily značky Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault a Volvo. Následně se pro vyjádřila i automobilka Aston Martin.

Apple nestíhá, ale stále slibuje

Nyní, na samotném konci roku 2024, ani jedna z vyjmenovaných automobilek nezvládla nasadit novou generaci CarPlay do svých vozů. Důvodů může být vícero – od složitosti implementace, až po jednoduše pragmatické rozhodnutí novinky prostě nenasadit. Každý výrobce by tak umožnil uživatelům používat rozhraní třetí strany, čímž by se obral o potenciální příjmy z doplňkových služeb uzamčených za předplatným v rámci nativního infotainmentu.

Anebo je vina na straně Applu. Možná, že si americká firma ukousla zkrátka až moc velké sousto. O možném stále neoznámeném odkladu CarPlay na jiný termín se zmiňuje i server 9to5Mac, přestože oficiální oznámení k dispozici nemáme. Z toho, co Apple uvádí na svých stránkách, to skoro působí, jako by na nové CarPlay jednoduše zapomněl.

Na oficiálním webu uvádí, že první modely vozů s podporou nové generace CarPlay „dorazí v roce 2024“. Ještě vloni nebo snad předloni bychom o tomto termínu nepochybovali. Jenže nyní, těsně po vánočních svátcích, zbývá z inkriminovaného roku jen 5 dní. Možnosti se tedy limitně snižují. Buď některá z výše enumerovaných automobilek skutečně na sklonku tohoto roku oznámí novinky včetně podpory „next-gen CarPlay“, anebo Apple v tichosti posune datum uvedení. V tom lepším případě na rok 2025, v tom horším na neurčito.