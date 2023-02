Apple letos uvede novou generaci CarPlay. Tyto automobilky přislíbily podporu

Během tohoto roku bychom se měli dočkat spuštění nové generace CarPlay

Podporu zatím přislíbilo 14 automobilek

Loni v červnu jsme se na vývojářské konferenci WWDC dočkali nejen představení operačního systému iOS 16, ale také ukázky zcela nové generace platformy CarPlay, která kromě vylepšené grafiky slibuje i hlubší integraci a ovládání vybraných systému ve vašem voze. Přímo z CarPlay půjde například ovládat klimatizaci, ladit rádio, případně zobrazit informace o stavu nádrže či nabití baterie, výkonu, dojezdu, teplotě, tlaku v pneumatikách nebo aktuální rychlosti. Výrazně pestřejší bude i nabídka widgetů.

CarPlay nové generace tak prakticky dokáže nahradit původní infotainment ve voze. Dokonce se počítá i s podporou více displejů. Díky tomu bude možné zobrazovat informace přímo na hlavním panelu za volantem, což je věc, po které uživatelé volali velmi dlouhou dobu.

Zatím nevíme, zda podpora CarPlay nové generace přibude v některé z dalších aktualizací systému iOS 16, nebo ji Apple uvede až s chystaným iOS 17. Jisté zatím je, že se v prvních vozech objeví už letos, pravděpodobně někdy před koncem roku. Oficiální podporu pro nový CarPlay zatím přislíbily značky Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault a Volvo.

U starších modelů se s podporou pokročilých integrací do nového CarPlay nepočítá a v tuto chvíli ani nevíme, zda se dočkají například vozy vyrobené v minulém roce, nebo na začátku toho letošního. Pokud už nyní ve svém voze CarPlay používáte, budete samozřejmě v budoucnu moci využívat jeho nové verze, avšak s řadou omezení. Vše bude do jisté míry záviset na ochotě automobilek vydat případnou aktualizaci infotainmentu, která by hlubší propojení s novým CarPlay nabídla. Mnohdy to navíc nemusí být jen o softwaru, ale i o hardwaru.