Chyba, nebo záměr Applu? iPhonu 17 Pro chybí oblíbená funkce fotoaparátu

- Nejnovější neznamená ve všem nejlepší, alespoň pokud jde o iPhone 17 Pro (Max)
- Apple totiž z jeho fotoaplikace odstranil možnost, kterou starší modely stále disponují
- Je otázkou, zda se jedná o úmysl Applu, nebo jen o chybu
Když dojde na debaty o fotoaparátech v chytrých telefonech, vždy se do finále debaty dostane také iPhone ve variantě Pro, v současné době tedy iPhone 17 Pro (Max). I když by se mohlo zdát, že firmy, včetně Applu, chtějí fotoaparáty a fotoaplikace ve svých smartphonech jen vylepšovat, občas se stane, že nějaká funkce zmizí bez náhrady. To se stalo také v případě fotoaplikace modelu iPhone 17 Pro, která přišla o jednu funkci, kterou disponovala už od roku 2020.
Portrét v nočním režimu na iPhone 17 Pro nepořídíte
Pokud vlastníte iPhone 17 Pro nebo iPhone 17 Pro Max, vyzkoušejte toto: otevřete aplikaci Fotoaparát v režimu pořizování fotografií a poté zakryjte zadní objektivy rukou, abyste simulovali prostředí se slabým osvětlením. V pravém horním rohu uživatelského rozhraní by se měl zobrazit symbol půlměsíce nočního režimu a pokud klepnete na ikonu s tečkami ve stejném rohu, v panelu možností by se mělo zobrazit tlačítko nočního režimu. Poté vyberte možnost Portrét a proveďte to samé – symbol půlměsíce se nezobrazí a po otevření panelu možností neuvidíte žádné přepínání nočního režimu.
Jak upozornil server Macworld, toto nepříjemné omezení se týká pouze nejnovějších modelů. Pokud tento postup vyzkoušíte na starších zařízeních (až k iPhonu 12 Pro/Max), nebudete mít problém pořídit portrétní snímek v nočním režimu. Toto opomenutí je záhadou, protože hardware fotoaparátu iPhonu 17 Pro by měl být schopen kombinovat oba režimy. Je možné, že fotografie pořízené v nočním režimu jsou omezeny na 12 megapixelů, zatímco portrétní fotografie lze pořizovat v rozlišení 24 megapixelů.
Apple dosud oficiálně nevysvětlil, proč tato funkce není k dispozici u jeho nejnovějších prémiových modelů, ani neuvedl, zda bude tato funkce dodána později v rámci připravované aktualizace softwaru. V každém případě očekáváme, že Apple brzy vydá nějaké prohlášení, případně že celou záležitost v tichosti napraví v některé z budoucích aktualizací.