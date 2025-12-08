TOPlist

Chyba, nebo záměr Applu? iPhonu 17 Pro chybí oblíbená funkce fotoaparátu

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 8. 12. 9:00
1
Smartphone iPhone 17 Pro
  • Nejnovější neznamená ve všem nejlepší, alespoň pokud jde o iPhone 17 Pro (Max)
  • Apple totiž z jeho fotoaplikace odstranil možnost, kterou starší modely stále disponují
  • Je otázkou, zda se jedná o úmysl Applu, nebo jen o chybu

Když dojde na debaty o fotoaparátech v chytrých telefonech, vždy se do finále debaty dostane také iPhone ve variantě Pro, v současné době tedy iPhone 17 Pro (Max). I když by se mohlo zdát, že firmy, včetně Applu, chtějí fotoaparáty a fotoaplikace ve svých smartphonech jen vylepšovat, občas se stane, že nějaká funkce zmizí bez náhrady. To se stalo také v případě fotoaplikace modelu iPhone 17 Pro, která přišla o jednu funkci, kterou disponovala už od roku 2020.

Portrét v nočním režimu na iPhone 17 Pro nepořídíte

Pokud vlastníte iPhone 17 Pro nebo iPhone 17 Pro Max, vyzkoušejte toto: otevřete aplikaci Fotoaparát v režimu pořizování fotografií a poté zakryjte zadní objektivy rukou, abyste simulovali prostředí se slabým osvětlením. V pravém horním rohu uživatelského rozhraní by se měl zobrazit symbol půlměsíce nočního režimu a pokud klepnete na ikonu s tečkami ve stejném rohu, v panelu možností by se mělo zobrazit tlačítko nočního režimu. Poté vyberte možnost Portrét a proveďte to samé – symbol půlměsíce se nezobrazí a po otevření panelu možností neuvidíte žádné přepínání nočního režimu.

iPhonu 17 Pro (Max) chybí noční režim při pořizování portrétu
Jak upozornil server Macworld, toto nepříjemné omezení se týká pouze nejnovějších modelů. Pokud tento postup vyzkoušíte na starších zařízeních (až k iPhonu 12 Pro/Max), nebudete mít problém pořídit portrétní snímek v nočním režimu. Toto opomenutí je záhadou, protože hardware fotoaparátu iPhonu 17 Pro by měl být schopen kombinovat oba režimy. Je možné, že fotografie pořízené v nočním režimu jsou omezeny na 12 megapixelů, zatímco portrétní fotografie lze pořizovat v rozlišení 24 megapixelů.



iPhone 17 Pro Max s externím chlazením



Apple dosud oficiálně nevysvětlil, proč tato funkce není k dispozici u jeho nejnovějších prémiových modelů, ani neuvedl, zda bude tato funkce dodána později v rámci připravované aktualizace softwaru. V každém případě očekáváme, že Apple brzy vydá nějaké prohlášení, případně že celou záležitost v tichosti napraví v některé z budoucích aktualizací.



iPhone 17 Pro v oranžové a iPhone 17 Pro Max v modré barvě



