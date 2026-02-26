Chcete levný MacBook od Applu? Na těchto 8 funkcí zapomeňte

- Nový, levnější model MacBooku má být představen už v příštím týdnu
- Půjde o zajímavou alternativu k modelu Air, nebude ale bez chyby
- Podle nejnovějšího úniku bude chybět podsvícená klávesnice nebo rychlonabíjení
Na příští týden Apple oznámil speciální tiskovou konferenci, na které podle dostupných (leč stále neoficiálních) informací představí například iPhone 17e nebo nový levný MacBook. Protože půjde o pravděpodobně výrazně levnější laptop než současná generace MacBooku Air, budou se muset uživatelé rozloučit s několika klíčovými funkcemi. Co budete muset s levným MacBookem oželet?
Jas displeje a True Tone
Podle věrohodného leakera z čínské sítě Weibo přijde základní model MacBooku o dvě hlavní funkce displeje, které jsou dnes i u několik let starých generací MacBooku Air zcela samozřejmé. Předně jde o funkci True Tone, která upravuje podsvícení a barevné podání obrazovky na základě vašeho okolí – zdali jste venku na sluníčku, nebo uvnitř potemnělé pracovny.
Apple evidentně sáhne po jiném displejovém panelu, než který známe z Airu. Jednak nabídne menší úhlopříčku (nejspíš 12,9″), ale hlavně únik informací hovoří o „svítivosti nižší než 500 nitů“. Přitom tato hranice je u dnešních laptopů absolutní základ, naopak konkurence mívá často vyšší jas.
Apple's upcoming low-cost MacBook will reportedly feature these eight limitations 🚨
Source: Weibo leaker pic.twitter.com/jd4uBJFmYK
— Apple Hub (@theapplehub) February 25, 2026
Paměť a SSD
S pamětí bude v letošním roce ještě zábava, a to v tom nejhorším slova smyslu. Zdražují jak paměťové čipy, tak čipy pro RAM. Co do RAM bude MacBook pravděpodobně nabízet jen 8 GB, nicméně rozloučit se budou muset uživatelé i s velkou porcí místa na úložišti. Hovoří se o třech konfiguracích: 128 GB, 256 GB a 512 GB, takže nebude k dispozici žádný model s 1 TB.
Samotné SSD, kterým bude nový MacBook disponovat, bude mírně osekané. Hovoříme o sestavě s jedním NAND čipem, což v praxi sníží zápisovou i čtecí rychlost, a to hluboko pod úroveň MacBooku Air. Při práci s velkými soubory tak bude novinka kulhat za svou úhlavní konkurencí.
Rychlonabíjení
MacBook Pro už od roku 2021 nabízí rychlé nabíjení, MacBook Air začal tuto vychytávku nabízet až o rok později. Apple sice neuvádí konkrétní potřebný nabíjecí výkon, ale obecně platí, že základní nabíjecí výkon je 20–30 W, rychlejší je pak dle adaptéru 70 W nebo vyšší. Toto u levného MacBooku nečekejte, nabíjení bude při zemi, pravděpodobně 20–25 W; tedy jako iPhone.
Podsvícená klávesnice
Tohle bezesporu zabolí. Podsvícená klávesnice je něco, co v minulosti MacBooky proslavilo, a v současnosti podsvícené klávesy nabízí jak MacBook Air a Pro, tak třeba i originální klávesnice s pouzdrem pro iPad Pro. Levnější model MacBooku o tuto devizu přijde, podobně jako iPad Air, který také nemá u originálního příslušenství podsvícené klávesy. Vše je zjevně podřízeno opravdu velmi slušné výdrži na baterii.
Připojení sluchátek
Hned se nelekejte, MacBook bude podle všech dostupných informací podporovat bezdrátová sluchátka přes Bluetooth, podobně jako levnější model z roku 2015 bude i tento nabízet jeden USB-C port a 3,5mm audiojack. Takže sluchátka bude možné připojit hned třemi způsoby. Dle dostupných informací však MacBook nepřinese podporu sluchátek s vysokou impendací, což umí všechny Macy od roku 2021. Pro tyto účely si tak budete muset pořídit externí sluchátkový zesilovač.
Bezdrátový čip N1
Levnější verze MacBooku nebude nejspíš nabízet bezdrátový čip pro mobilní internet, což se vědělo delší dobu. Celkem novou zprávou je, že bude chybět i vlastní čip N1, který u nejnovějších iPhonů zajišťuje Wi-Fi 7 a Bluetooth 6. Namísto toho Apple sáhne po podobném čipu třetí strany. Podle všeho však nepůjde o Qualcomm nebo Broadcom, nýbrž tchajwanský MediaTek, se kterým Apple dosud nikdy nespolupracoval.