Cena konzole Nintendo Switch 2? Na černém trhu se má prodávat téměř za milion korun

S plně funkční testovací verzí konzole Nintendo Switch 2 se prý kšeftuje na černém trhu

Prodejce za ni požaduje v přepočtu zhruba 950 tisíc Kč

Nintendo více informací ke Switchi 2 uvolní na akci Direct, která proběhne 2. dubna

Nintendo Switch je miláčkem všech, kteří si chtějí užít jejich oblíbené tituly (nejen) na cestách. Tahle přenosná konzole tu s námi je už od roku 2017 a za tu dobu Nintendo dokázalo prodat téměř 151 milionů kusů. Fanoušci nyní napjatě čekají na další generaci, kterou už japonský gigant odhalil v polovině ledna, nicméně zatím k ní příliš mnoho detailů neprozradil.

Prodám Nintendo Switch 2!

Zákulisní informace naznačují, že nová konzole vyjde už v dubnu letošního roku. Více informací se dozvíme na akci Nintendo Direct, která je naplánována na 2. dubna. Jiní zašli ještě dál a prohlašují, že konzoli fyzicky mají v ruce. Na čínském fóru Xiahongshu sdílel jeden z uživatelů konverzaci s prodejcem z tzv. black-marketu (černý trh). V té mu dotyčný píše, že má k dispozici Nintendo Switch 2 s kompletní výbavou včetně docku a Joy-Con ovladačů.

Konverzace se následně stočila k ceně celého zařízení. Prodejce si za něj řekl 290 000 čínských jenů, tedy zhruba 950 000 korun. Jedná se samozřejmě o naprosto přestřelenou částku, nicméně pokud by se ke konzoli dostal například nějaký zahraniční web, dokázal by díky tomu získat velice exkluzivní obsah. Přestože zatím neznáme přesnou prodejní částku, spekuluje se, že nové Nintendo bude stát od 400 do 600 dolarů (cca 9 500 až 14 300 Kč).

V reakci na tuto informaci se vyrojila obrovská spousta názorů, včetně toho, že je celá konverzace zfalšovaná. Ve prospěch uživatele ale hraje fakt, že se jedná o známého leakera nejrůznějších CAD renderů. Ty umožňují získat přesnou vizualizaci, simulaci a analýzu konstrukce produktu ještě před jejich fyzickou výrobou. Zmíněný uživatel už v minulosti spousty takových modelů prodal, jedná se tak o důvěrného leakera.

Samozřejmě v tuto chvíli není možné ověřit, jestli nějaký takový model na černém trhu skutečně existuje, nebo jestli se jedná o promyšlený podvod na obchodníky a fanoušky. Další generace konzole Nintendo Switch (2) se na trhu objeví během následujících měsíců, bližší informace bychom se měli dozvědět na chystané akci Nintendo Direct, které se letos koná 2. dubna.