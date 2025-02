Bývalý designér Applu: Je nemožné neustále domýšlet, co by na to řekl Steve Jobs

Ex-designér Applu Jony Ive se v rozhovoru pro BBC rozpovídal o své minulosti

Je prý hrdý na iPhone, zmínil dokonce i prvky spolupráce se Stevem Jobsem

Na závěr potvrdil plány se společností OpenAI na vývoji nového AI zařízení

V neděli vypustila britská stanice BBC skoro hodinový rozhovor s bývalým designérem společnosti Apple Jonathanem „Jonym“ Ivem. Ten pracoval pro Apple od roku 1992 a je podepsán pod designem všech stěžejních produktů té doby – ať už jde o iPhone, iPad, MacBook Air nebo ikonický barevný iMac. V rozhovoru se zmínil o současných technologiích a naťukl i klasickou otázku „co by na to řekl Steve Jobs“.

iPhone je přínos, ale i prokletí

Ive v rozhovoru jednoznačně chválí svou předchozí práci. Přestože vnímá rizika telefonů v roce 2025, stále používá iPhone (co také jiného) a užívá si každou chvíli s tímto produktem. „Těší mě velmi pozitivní přínos iPhonu, posiluje svobodu, kterou poskytuje mnoha lidem v mnoha ohledech,“ řekl Ive.

Zdvihl však i varovný ukazováček nad tím, jak lidé telefony používají, že se zvedá počet závislostí a na telefonu často jen prokrastinujeme. „Je to důležité i obtížné najednou. […] Přestože negativní důsledky nebyly zamýšlené, cítím se za ně částečně zodpovědný,“ prohlásil designér pro BBC.

Co by na to dnes řekl Jobs?

Moderátorka Lauren Laverne samozřejmě nemohla nechat v klidu téma Steva Jobse, se kterým Ive úzce spolupracovat až do Jobsova skonu v roce 2011. „Je nemožné se zamýšlet nad tím, coby na to řekl Steve Jobs. […] Během naší spolupráce jsem na toto občas pomyslel, co by na to asi řekl Steve. A když jsem si myslel, že přesně takhle by to udělal on, tak přišel, aby mi řekl, že takhle by to neudělal.“

Co se týče jeho dalších plánů, Ive v rozhovoru potvrdil, že pracuje na AI hardwaru ve spolupráci s OpenAI. Po svém odchodu z čestné pozice v Apple v roce 2019 založil vlastní designové studio LoveFrom, kde za poslední roky nasbírali mnoho zajímavých klientů, například Airbnb, Moncler nebo Ferrari.