Na čem pracují Sam Altman a Jony Ive? Vizionáři odhalili další detaily tajemného zařízení

Sam Altman prozradil další podrobnosti týkající se hardwaru od OpenAI

Na něm spolupracuje se známým designérem Jony Ivem

Prozatím je zařízení zahaleno rouškou tajemství

Spolupráce tvůrce patrně nejznámější AI současnosti Sam Altman a designérská legenda Jony Ive je dobře známá už nějaký ten pátek. Na čem oba pracují je nicméně zahaleno tajemstvím, byť je jasné, že to nějakým způsobem bude souviset s umělou inteligencí. Vzhledem k úspěchům, jakého oba muži dosáhli, je rovněž samozřejmé, že tento projekt vzbuzuje značný zájem. Až doposud jsme věděli jen to, že záhadné zařízení by mělo připomínat chytrý telefon. Nyní se Sam Altman rozpovídal a přinesl nové informace o jeho společném projektu s Jony Ivem.

Jakou podobu bude mít gadget od OpenAI?

Altman potvrdil existenci záhadného zařízení s umělou inteligencí v rozhovoru pro korejský portál The Elec a dodal, že OpenAI by jej chtěla začít vyvíjet prostřednictvím partnerství s více společnostmi. „Umělá inteligence bude vyžadovat zásadní změnu způsobu, jakým komunikujeme s počítači,“ vysvětlil Altman v rozhovoru. Zároveň dodal, že „hlas se stane prostředkem uživatelského rozhraní“. Jinými slovy to vypadá, že hlasové příkazy budou klíčovým tahákem tohoto nového zařízení s umělou inteligencí.

Se zařízeními s AI, které se primárně ovládají hlasovými pokyny, jsme se setkali již dříve. Nutno ovšem podotknout, že žádné z nich nezaznamenalo valný úspěch. Řeč je například o Humane AI Pin či Rabbit R1 – obě zařízení obsahovala kromě malého projektoru a obrazovky také zadávání skrze hlasové příkazy. Co se týče implementace AI do různých zařízení, odvětví si rozhodně nemůže stěžovat na nedostatek nápadů. Už jsme mohli vidět umělou inteligenci integrovaných třeba do sluchátek, přívěsků, náhrdelníků, brýlí a dalších. Je tedy otázkou, čím hodlá zařízení od Altmana a Ivea zaujmout.

Altman také řekl serveru The Elec, že společnost OpenAI vyvíjí vlastní čipset pro použití v zařízeních s umělou inteligencí. Závěrem upozornil, že vývoj prototypu zařízení s umělou inteligencí bude trvat ještě několik let. To znamená, že komerční gadget OpenAI s ChatGPT v dohledné době určitě nečekejte.