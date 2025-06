Bude to u iPhone 17 Air jinak? O žiletku Galaxy S25 Edge není příliš velký zájem

Galaxy S25 Edge se údajně prodává výrazně méně, než Samsung očekával

Na vině je patrně neakceptovatelný příplatek za menší výdrž a chybějící teleobjektiv

Doufejme, že to Apple s cenotvorbou chystaného iPhonu 17 Air nepřežene

Letošní rok má být rokem super tenkých telefonů. Tento trend odstartoval Samsung s modelem Galaxy S25 Edge, po letních prázdninách se přidá Apple s iPhonem 17 Air a nepochybně se nenechají zahanbit ani čínští výrobci. Otázkou ovšem je, zda má tato vznikající kategorie velké šance u zákazníků – podle nejnovějšího reportu korejského deníku The Elec jsou prodeje Galaxy S25 Edge nečekaně nízké.

Galaxy S25 Edge se údajně prodává za očekáváním

Galaxy S25 Edge přišel na svět na několikrát – Samsung jej nejprve poodhalil v lednu na události Galaxy Unpacked, poté jej znovu ukázal na veletrhu MWC, finální představení ale proběhlo teprve v minulém měsíci. Některé jazyky tvrdí, že Samsung tento telefon „vymyslel“ narychlo poté, co se začalo na konci loňského roku spekulovat o supertenkém iPhonu. Ať je pravda jakákoliv, Samsung je v novodobé historii první, kdo na trh uvedl telefon s tloušťkou pod 6 milimetrů.

Galaxy S25 Edge je na pultech obchodů něco málo přes měsíc, a to pouze na vybraných trzích, proto nejsou jeho prodeje tak velké jako v případě sourozeneckých modelů. I tak jsou podle serveru The Elec výrazně nižší, než si Samsung projektoval. Korejská firma údajně již snížila produkci, což je po měsíci prodejů poměrně nečekaný tah – většinou dochází k zásahům do výroby až po třech měsících.

Telefon patrně u zákazníků narazil kvůli vysoké ceně – málokomu se chce připlácet za vlajkový telefon se slabou výdrží a menším počtem fotoaparátů, než mají jeho levnější sourozenci. To ostatně ve svých videorecenzích zmiňovali známí youtubeři jako Marques Brownlee nebo Mr. Mobile. Neúspěch Galaxy S25 Edge zamrzí i proto, že jeho nástupce má v příštím roce v portfoliu Samsungu nahradit nejméně prodávanou variantu „Plus“.

Ke stejnému kroku se údajně v září odhodlá i Apple – i v jeho případě má spekulovaný iPhone 17 Air zastoupit nejhůře prodávající se model „Plus“. iPhone 17 Air má být navíc zatěžkán ještě více kompromisy – jeho akumulátor má být ještě výrazně menší a na zádech najdeme pouze jeden jediný fotoaparát. Pokud Apple na svoji „žiletku“ pověsí vysokou cenu blízkou iPhonu 17 Pro, budou mít v Cupertinu patrně stejné problémy jako v centrále Samsungu.

Na českém trhu se Galaxy S25 Edge přímo pod křídly Samsungu neprodává. Některé e-shopy jej u nás v rámci neoficiální distribuce nabízejí. Cena za základní variantu s 12 GB RAM a 256GB úložištěm se pohybuje okolo hranice 23 tisíc Kč.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.