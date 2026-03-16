Boj proti paměťové krizi? Samsung bude odebírat levnější displeje od konkurence

Kvůli tomu, že je čím dál obtížnější rozpoznat reálný obsah na sítích od toho vygenerovaného umělou inteligencí, stojí paměti několikanásobek svých původních cen. Růst nijak nezpomaluje, právě naopak, a vyšší ceny se samozřejmě ve velkém týkají i výrobců mobilních telefonů. Někteří již zdražili, někteří se k tomu chystají a někteří, jako třeba Samsung, hledají způsoby, jak vyšší cenu pamětí rozložit do jiných nákladů.
Cena pamětí drtí mobilní segment
Zatímco v minulosti zabírala cena pamětí v celkových nákladech na výrobu telefonu (BOM) jen zhruba 10 %, tento podíl se sílící paměťovou krizí roste. Aktuálně atakuje zhruba 20 % a u levných telefonů by se mohl podíl cen pamětí na celkové výrobní částce vyšplhat v průběhu roku až na 40 %. Výrobci logicky hledají způsoby, jak z toho ven.
Někteří jednoduše zdraží, ale to samozřejmě negativně ovlivní prodeje, a to hlavně vůči těm značkám, které ceny nějakým způsobem udrží na původní úrovni. Samsung aktuálně řeší vyšší ceny pamětí tím, že přestal odebírat displeje z vlastní divize Samsung Display a sáhl po konkurenci, která je výrazně levnější. To se má týkat hlavně nových telefonů Galaxy A57 a Galaxy S26 FE.
Až o pětinu levnější displeje od konkurence
Samsung patří v segmentu AMOLED / OLED displejů mezi největší světové hráče a jeho displeje jsou známé vysokou kvalitou. Jsou ale zároveň poměrně drahé, a to platí nejenom pro externí odběratele, ale i přímo v rámci jednotlivých divizí. Proto bude Samsung pro své nové telefony Galaxy A57 a Galaxy S26 FE používat levnější panely od čínské firmy CSOT.
Ačkoliv zřejmě nedosáhnou kvalit vlastních panelů Samsungu, pro telefony střední třídy budou plně dostačující a hlavně, jsou o celých 20 % levnější. Dává to smysl, protože právě střední třída je na ceny nesmírně náchylná a zde má i menší zdražení mnohem závažnější dopad než ve vlajkovém segmentu.
Nový hráč střední třídy se blíží
Model Galaxy A57, který má potenciál zařadit se mezi nejpopulárnější telefony v rámci střední třídy, se již blíží a jeho premiéra by se měla odehrát ještě v březnu 2026. Dle nejnovějších zpráv objednal Samsung celkově 15 milionů kusů displejů od CSOT, díky čemuž bude moct udržet prodejní cenu telefonu na původní úrovni a vykompenzovat tak vyšší ceny pamětí.