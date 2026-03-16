Boj proti paměťové krizi? Samsung bude odebírat levnější displeje od konkurence

Tomáš Zenkl 16. 3. 20:00
  • Paměťová krize sílí a naplno se projevuje napříč technologickým světem
  • Výrazně zasahuje i segment mobilních telefonů a ovlivňuje většinu značek
  • Samsung kvůli tomu přistoupil k poměrně neortodoxnímu kroku

Kvůli tomu, že je čím dál obtížnější rozpoznat reálný obsah na sítích od toho vygenerovaného umělou inteligencí, stojí paměti několikanásobek svých původních cen. Růst nijak nezpomaluje, právě naopak, a vyšší ceny se samozřejmě ve velkém týkají i výrobců mobilních telefonů. Někteří již zdražili, někteří se k tomu chystají a někteří, jako třeba Samsung, hledají způsoby, jak vyšší cenu pamětí rozložit do jiných nákladů.

Cena pamětí drtí mobilní segment

Zatímco v minulosti zabírala cena pamětí v celkových nákladech na výrobu telefonu (BOM) jen zhruba 10 %, tento podíl se sílící paměťovou krizí roste. Aktuálně atakuje zhruba 20 % a u levných telefonů by se mohl podíl cen pamětí na celkové výrobní částce vyšplhat v průběhu roku až na 40 %. Výrobci logicky hledají způsoby, jak z toho ven.

Operační paměť (ilustrační obrázek)

Někteří jednoduše zdraží, ale to samozřejmě negativně ovlivní prodeje, a to hlavně vůči těm značkám, které ceny nějakým způsobem udrží na původní úrovni. Samsung aktuálně řeší vyšší ceny pamětí tím, že přestal odebírat displeje z vlastní divize Samsung Display a sáhl po konkurenci, která je výrazně levnější. To se má týkat hlavně nových telefonů Galaxy A57 a Galaxy S26 FE.

Až o pětinu levnější displeje od konkurence

Samsung patří v segmentu AMOLED / OLED displejů mezi největší světové hráče a jeho displeje jsou známé vysokou kvalitou. Jsou ale zároveň poměrně drahé, a to platí nejenom pro externí odběratele, ale i přímo v rámci jednotlivých divizí. Proto bude Samsung pro své nové telefony Galaxy A57 a Galaxy S26 FE používat levnější panely od čínské firmy CSOT.

Samsung Galaxy A57 na neoficiálním renderu

Ačkoliv zřejmě nedosáhnou kvalit vlastních panelů Samsungu, pro telefony střední třídy budou plně dostačující a hlavně, jsou o celých 20 % levnější. Dává to smysl, protože právě střední třída je na ceny nesmírně náchylná a zde má i menší zdražení mnohem závažnější dopad než ve vlajkovém segmentu.



Zdražení smartphonů je nevyhnutelné. U levných modelů tvoří paměti téměř polovinu ceny

Nový hráč střední třídy se blíží

Model Galaxy A57, který má potenciál zařadit se mezi nejpopulárnější telefony v rámci střední třídy, se již blíží a jeho premiéra by se měla odehrát ještě v březnu 2026. Dle nejnovějších zpráv objednal Samsung celkově 15 milionů kusů displejů od CSOT, díky čemuž bude moct udržet prodejní cenu telefonu na původní úrovni a vykompenzovat tak vyšší ceny pamětí.

Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Luna Ring 2.0 recenze: svého majitele si vybírá
Huawei představil fitness náramek a hodinky. Zaujmou svou výbavou i cenou
Apple představil AirPods Max 2. Konečně nabízí to nejdůležitější, i cena je nižší
Dělá to každý z nás: tahle běžná věc zpomaluje váš smartphone, přitom stačí tak málo
