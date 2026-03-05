Galaxy A37 a A57 v kompletním úniku. Známe i evropské ceny

- Samsung už zanedlouho oživí svoji nabídku telefonů
- Do hry by měly vystoupit nové modely střední třídy Galaxy A37 a A57
- Oproti současné generaci se toho moc nezmění, zato ceny mají nepříjemně narůst
Samsung minulý týden představil novou rodinu vlajkových smartphonů Galaxy S26, která je určená pro ty nejnáročnější zákazníky. Ne všichni ale chtějí utrácet za nový telefon víc jak 20 tisíc korun, a proto má Samsung ve svém portfoliu široké spektrum smartphonů pokrývající takřka všechna cenová patra.
Mezi nejpopulárnější modely patří dlouhodobě „áčkové“ Samsungy řady 3 a 5, což jsou telefony v cenové hladině okolo 10 tisíc korun. Aktuální řada Galaxy A36 a A56 byla představená loni na veletrhu MWC, letos to ale Samsung do Barcelony nestihl. Předpokládáme však, že smartphony Galaxy A37 a A57 budou představeny co nevidět. Nasvědčuje tomu i množství úniků z poslední doby.
Galaxy A57: novější čipset a lepší konektivita
Vybavenější model z chystané dvojice si má ponechat design aktuálního modelu, rozměry také zůstanou plus minus stejné – telefon si totiž ponechá 6,7″ Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Součástí displeje bude intergrovaná čtečka otisků prstů a kruhový otvor pro 12Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2.
Galaxy A57 bude dostupný v pěti „awesome“ barvách – šedé, světle modré, fialkové a zelené. V levém horním rohu zad opět najdeme svisle posazený „semafor“ obsahující tři fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní
- 12Mpx širokoúhlý
- 5Mpx makro
Ani letos se tak nedočkáme teleobjektivu, přestože spousta telefonů v této cenové kategorii ho obsahuje. Vlastně jedinou výraznější mezigenerační změnou má být nasazení výkonnějšího čipsetu Exynos 1680, který rovněž přinese modernější konektivitu – Wi-Fi 6E a Bluetooth 6.0. Chybět nemá ani podpora eSIM. Galaxy A57 má být dostupný pouze ve dvou paměťových variantách – 8/128 a 8/256 GB bez možnosti dodatečného rozšíření.
Akumulátor by si měl udržet kapacitu 5 000 mAh a podporu 45W nabíjení, a to i navzdory tenčímu tělu – Galaxy A57 má mít v pase pouze 6,9 mm, hmotnost má klesnout na 182 gramů. Přijít bychom neměli ani o zvýšenou odolnost IP68.
Galaxy A37: nižší výkon za nižší cenu
Levnější Galaxy A37 rovněž nemá podstoupit žádnou výraznou mezigenerační změnu. Design bude podobný jako u Galaxy A57, smířit se musíme pouze s tlustšími rámečky okolo displeje. Papírové parametry displeje mají být stejné jako u Galaxy A57, totožné má být i rozlišení fotoaparátů, byť možná se dočkáme nějakých dílčích rozdílů u zvolených snímačů.
Galaxy A37 má pohánět slabší čipset Exynos 1480, který už jsme viděli ve dva roky starém modelu Galaxy A55. Kapacita akumulátoru má zůstat na hodnotě 5 000 mAh, stejně tak i podpora 45W dobíjení. Galaxy A37 má být v Evropě dostupný ve dvou paměťových variantách – 6/128 a 8/256 GB bez možnosti dodatečného rozšíření.
Galaxy A37 má být dostupný ve čtyřech barevných variantách – šedé, šedozelené, levandulové a bílé. Na rozdíl od Galaxy A57 nemáme očekávat výraznou dietu, telefon si údajně ponechá tloušťku 7,4 mm, hmotnost dokonce o 1 gram naroste.
Oba telefony půjdou do světa s Androidem 16 a nadstavbou One UI 8.5, avšak bez plnohodnotného balíku Galaxy AI.
Vyšší ceny než loni
Podle nejnovějších informací mají být evropské ceny chystaných novinek následující:
Galaxy A37
- 6/128 GB za 439 eur (asi 10 700 korun s DPH)
- 8/256 GB za 539 eur (asi 13 200 korun s DPH)
Galaxy A57
- 8/128 GB za 539 eur (asi 13 200 korun s DPH)
- 8/256 GB za 609 eur (asi 14 900 korun s DPH)
Oproti současným modelům nás tak čeká mírné zdražení, což je vzhledem k minimu mezigeneračních změn těžce obhajitelné.
