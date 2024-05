Apple zařadil vyšší rychlost: skládačky začne vyrábět už příští rok

Apple se podle dostupných informací připravuje na masovou výrobu prvního ohebného zařízení

Má jít o iPad s flexibilní obrazovkou, do prodeje půjde už na konci roku 2025

Na veřejnost znovu utekly informace ohledně plánů společnosti Apple v segmentu skládacích zařízeních. Podle reportu společnosti Haitong International Securities Apple zahájí masovou výrobu svého prvního zařízení s ohebným displejem na konci roku 2025. O iPhone však toho času ještě nepůjde.

Skládací iPad, skládací iPhone

V březnu informoval leaker @Tech_Reve o komplexním plánu amerického výrobce, jakési roadmapě, týkající se očekávaných produktů pro nadcházející 3–4 roky. Podle tohoto lejstra měl Apple představit skládací iPhone v roce 2026 a následně přinést na trh i skládací iPad, konkrétně o rok později.

To se ale vymyká očekáváním Marka Gurmana z agentury Bloomberg, ale i dřívějším spekulacím zkušeného Ming-Chi Kua. Tak či onak, dle nového reportu Haitong International Securities opravdu půjde do masové produkce jako první skládací iPad, respektive podobné zařízení, rozhodně větší než iPhone.

Výroba začne příští rok

Dle nových zjištění by toto zařízení mělo disponovat 20,3″ obrazovkou, jenž se bude uprostřed překládat na poloviční velikost. To znamená, že vlastně stále půjde o celkem velké zařízení. Pakliže se zdroj nemýlí, ukazuje to snahu Applu akcelerovat vývoj v segmentu skládacích a ohebných zařízení. Ta Apple na oko dosud přehlíží, nepředstavil ještě žádný komerčně nabízený produkt.

Již několikátý zdroj se tedy přiklání k tomu, že jako první produkt v tomto stále ještě lehce experimentálním odvětví Apple odhalí tablet, respektive větší zařízení než běžný telefon. Ten by však měl přijít na řadu o rok později.

Konkrétně v roce 2026 má v továrnách Applu, respektive jeho partnera Foxconnu odstartovat výroba ohebného iPhonu. Americký gigant údajně zvažuje dvě velikosti flexibilní obrazovky: 7,9″ a 8,3″. Úhlopříčka je uvedena v otevřeném stavu, mohlo by se tak jednat o véčkové zařízení, jako například Galaxy Z Flip 5 nebo Motorola Razr.