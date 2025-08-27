Apple žaluje bývalého zaměstnance. Čínské konkurenci měl prodat citlivé informace

- Apple podal další žalobu na bývalého zaměstnance
- Také tentokrát čelí obvinění z krádeže obchodního tajemství
- Ta měl údajně předat svému současnému zaměstnavateli, čínskému gigantu Oppo
Jen málokdo z nás v současné době stráví v jedné práci celý život. Odejít ze zaměstnání a najít si nové je přirozený koloběh života a pracovního trhu, na čemž není vůbec nic špatně. Problém je to ovšem ve chvíli, kdy máte v rámci své práce přístup k utajovaným informacím své firmy a rozhodnete se, že si je „přibalíte“ ke své poslední výplatě a rovnou je předáte svému novému zaměstnavateli. To se podle všeho stalo Applu, alespoň podle žaloby, kterou podal na svého bývalého zaměstnance.
Bývalý zaměstnanec údajně ukradl obchodní tajemství
Apple žaluje bývalého zaměstnance týmu Apple Watch, který odešel do společnosti Oppo, přičemž tvrdí, že se s čínskou společností spolčil s cílem ukrást obchodní tajemství Applu týkající se Apple Watch a prozradit je svým novým zaměstnavatelům. Před nástupem do nové práce v Oppo se zaměstnanec Dr. Chen Shi zúčastnil desítek schůzek s technickými členy týmu Apple Watch, aby se seznámil s jejich prací, a podle žaloby si stáhl 63 dokumentů z chráněné složky, které nahrál na USB disk.
Shi údajně poslal Oppu zprávu, ve prozradil svou snahu shromáždit co nejvíce informací, než nastoupí do nového zaměstnání. Před odchodem od kalifornského giganta také hledal na internetu výrazy jako „jak vymazat MacBook“ a „Může někdo zjistit, jestli jsem otevřel soubor na sdíleném disku?“. Chyba ovšem byla v tom, že tato hesla vyhledával z firemního MacBooku, ke kterému má Apple přístup.
„Jsme si vědomi nedávné žaloby podané Applem v Kalifornii a pečlivě jsme se seznámili s tvrzeními uvedenými ve stížnosti. Nenašli jsme žádné důkazy, které by prokazovaly jakoukoli souvislost mezi těmito obviněními a jednáním zaměstnance během jeho zaměstnání ve společnosti Oppo,“ uvedl mluvčí Frank Fan, vedoucí regionálního právního oddělení společnosti Oppo. „Oppo respektuje obchodní tajemství všech společností, včetně Applu. Oppo obchodní tajemství společnosti Apple nezneužila.“ Shi byl členem úzkého týmu v rámci vývoje Apple Watch, přičemž měl přístup k vývoji senzorů monitorujících zdravotní funkce. Jestli opravdu zneužil svého postavení a zcizil obchodní tajemství se ukáže až u soudu.