Apple Watch v EU přijdou o Wi-Fi synchronizaci s iPhonem, AirPody naopak zpřístupní živý překlad

- Apple zákazníkům v EU konečně zpřístupní funkci živého překladu přes sluchátka AirPods
- Kvůli problémům s regulátory však zároveň musí deaktivovat synchronizaci Wi-Fi mezi iPhonem a Apple Watch
Uživatele Apple produktů v Evropské unii – především AirPods a hodinek Apple Watch – čekají velké změny. Konečně totiž dorazí funkce překladu v reálném čase pro sluchátka AirPods a AirPods Pro. A to už relativně brzy, půjde o součást aktualizace iOS 26.2, která by měla být v ostré verzi uvolněna během prosince. Kromě toho ale po aktualizaci zmizí jedna, dost pravděpodobně klíčová funkce Apple Watch.
Živý překlad přes AirPods míří do Evropy
Nejprve k očekávané novince pro sluchátka AirPods. Apple s funkcí Live Translation (Okamžité tlumočení, též Živý překlad) počítal pro Evropu už dávno, nakonec se ale kvůli sporu s regulátory, zejména Evropskou komisí, rozhodl vychytávku regionálně omezit. V tiskové zprávě ze 4. listopadu pak uvedl: „Živý překlad na AirPods byl pro uživatele v EU zpožděn kvůli dodatečným technickým pracím potřebným k dodržení požadavků zákona o digitálních trzích.“
Zmíněné nedostatky se však podle všeho podařilo vyřešit a funkce může zamířit k uživatelům ve všech zemích Evropské unie. Ale pozor, stále platí, že je Živý překlad omezen pouze na několik jazyků. Konkrétně můžete do angličtiny simultánně překládat z francouzštiny, němčiny, portugalštiny, španělštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny a čínštiny. Zatímco vám cizí řeč přeloží přímo sluchátka, druhé straně se zobrazí transkripce vašeho překladu na mobilu.
V tuto chvíli není jasné, zdali bude stačit nastavit v aplikaci Překladač správnou kombinaci jazyků, či zda bude nutné mít celý iPhone v jednom z podporovaných jazyků.
Zároveň končí funkce pro Apple Watch
Jenže „na oplátku“ musí Apple kvůli korektnímu dodržování evropských zákonů minimálně dočasně jednu funkci vypnout. Ve svém reportu na to upozornil francouzský server Numerama. Mělo by se jednat o funkci synchronizace Wi-Fi mezi iPhonem a Apple Watch. Ta umožňuje, aby Apple Watch automaticky znaly Wi-Fi síť připojenou na iPhonu a mohly se k ní samostatně připojit i bez telefonu v dosahu.
Od aktualizace iOS 26.2 však tato funkce přestane v EU fungovat – pokud nebude iPhone poblíž, Apple Watch se automaticky k nové Wi-Fi nepřipojí, pokud si ji už dříve nezapamatovaly. Apple rozhodl vypnout synchronizaci namísto toho, aby umožnil přístup k systému třetím stranám, což by podle firmy mohlo znamenat riziko pro soukromí uživatelů. Řešením, jak toto omezení v budoucnu obejít, je používat americké Apple ID.