iPhone 17 táhne Apple k rekordům. Poprvé utržil přes 100 miliard dolarů i mimo Vánoce

- Apple má za sebou další velmi úspěšné čtvrtletí
- Vůbec poprvé utržil víc než 100 miliard dolarů mimo vánoční kvartál
- Tahounem se staly iPhony 17, počítače Mac a čím dál úspěšnější služby
Apple stále funguje jako dobře promazaný stroj na peníze. Firma z Cupertina v tomto týdnu poprvé překonala tržní kapitalizaci 4 biliony dolarů a ještě poroste. Apple totiž oznámil finanční výsledky za poslední kvartál, které jsou více než pozitivní – vůbec poprvé v historii Apple utržil v „nevánočním“ čtvrtletí víc než 100 miliard dolarů.
Nejlepší třetí kvartál v historii
Apple mezi letošním červencem a zářím utržil 102,47 miliard dolarů (asi 2,16 bilionů korun), což je o 8 procent víc než ve stejném období v loňském roce. Čistý zisk vystřelil dokonce o 86 procent na 27,5 miliard dolarů (asi 578,95 miliard korun), takto výrazný skok je ale dán tím, že Apple musel loni doplácet 10,2 miliard dolarů na daních v Irsku. Bez započtení této „nepříjemnosti“ by byl nárůst zisku zhruba 10 procent.
Z hlediska jednotlivých odvětví vypadají tržby následovně:
- iPhone: 49,02 miliard USD (o 6 procent více než loni)
- Mac: 8,73 miliard USD (o 12,7 procent více)
- iPad: 6,95 miliard USD (stejně jako loni)
- Příslušenství: 9,01 miliard USD (stejně jako loni)
- Služby: 28,75 miliard USD (o 15,1 procent více)
Jak je patrné, v uplynulém čtvrtletí táhly kupředu nové iPhony, které stojí za téměř polovinou veškerých tržeb Applu. Podle Tima Cooka je iPhone 17 nejsilnější řadou v historii, přičemž její úspěch se patrně bude opakovat i v příštím kvartále – Apple ve svém výhledu očekává dvouciferný růst.
Úspěšné byly i prodeje počítačů Mac, a to do nich ještě nepromlouvá nedávno představený 14″ MacBook Pro, který se začal prodávat teprve minulý týden. Nárůstu prodejů počítačů Mac patrně pomohl i konec podpory systému Windows 10, který přinutil část majitelů starších počítačů s tímto systémem přejít na Mac. Vůbec největší nárůst tržeb přišel ze segmentu služeb, které tvoří téměř 30 procent všech příjmů firmy.
Uplynulé čtvrtletí uzavřelo Applu fiskální rok 2025, a ta firma z Cupertina zveřejnila čísla za celý rok – tržby narostly o 6,4 procent na 416,16 miliard dolarů, čistý zisk vzrostl o 19,5 procent na 112,01 miliard dolarů.