Apple Watch čeká největší změna za poslední roky. Dočkáme se i Apple Intelligence?

Izraelský server The Verifier přišel s informací o redesignu watchOS ve stylu systému visionOS

Dočkat bychom se měli nového a vzdušnějšího vzhledu, včetně přepracované domovské obrazovky

Na hodinky by měla dorazit také Apple Intelligence, avšak v tomto případě to příliš pozitivně nevidíme

Brýle pro smíšenou realitu Vision Pro od Applu nejsou ani zdaleka nejúspěšnějším produktem giganta z Cupertina, přesto mají na celou společnost poměrně velký vliv. Ten se již pomalu, ale jistě začíná projevovat – podoba operačního systému visionOS má totiž inspirovat i další software Applu. V současné chvíli stále více sílí spekulace, že iOS 19 se dočká největší designové proměny, která se právě ponese v duchu visionOS. Tím to ale podle všeho skončit nemá.

Nový design a Apple Intelligence

Podle serveru The Verifier Apple už pošilhává po dalším produktu, který by se u Vision Pro, respektive u visionOS, mohl inspirovat. Tím produktem není nic jiného než chytré hodinky Apple Watch. Nutno podotknout, že zrovna hodinkám od Applu by se nějaká významnější změna hodila – jednotlivé generace v posledních letech mnoho výrazných novinek nenabídly a současná verze Series 10, od které měla řada uživatelů velmi velká očekávání, přinesla jen mírnou evoluci.

Izraelský server tvrdí, že watchOS nakonec nabídne prvky systému visionOS, včetně odvážnějšího, mírně průhledného a plovoucího vzhledu. Tlačítka, nabídky, ikony a další prvky uživatelského rozhraní budou údajně lehce oživeny, přičemž Apple prý pracuje na několika variantách domovské obrazovky. The Verifier nicméně už nezmiňuje, kdy tyto designové změny přijdou, neboť na finální podobě se prý stále ještě pracuje. Dá se tedy předpokládat, že dříve než v roce 2026 se novinek nedočkáme.

Web také tvrdí, že Apple pracuje na implementaci Apple Intelligence do Apple TV a Apple Watch Ultra. Hodinky Watch Ultra údajně dostanou nový exkluzivní čip, který jim umožní provozovat Apple Intelligence, ačkoli v tomto případě je potřeba brát tvrzení s rezervou, neboť Apple se snaží svou umělou inteligenci dostat do co možná největšího počtu zařízení a neomezuje ji na prémiové produkty – z nově představených zařízení nepodporuje Apple Intelligence jen základní iPad, přičemž i cenově dostupný iPhone 16e se může AI od Applu pochlubit.

Poté je tady ještě jedna překážka, která tvrzení o Apple Intelligence v hodinkách Apple Watch příliš nepodporuje – množství RAM. AI z Cupertina totiž vyžaduje minimálně 8 GB RAM, přičemž chytré hodinky Apple Watch mají pouze 1 GB RAM. Ani v minulosti se server The Verifier nemohl pochlubit přesnými predikcemi, tudíž pokud jde o AI v hodinkách Applu, je potřeba tuto informaci brát s notnou rezervou.

