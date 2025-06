Apple Watch a podpora Androidu? Vivo slibuje, co nikdo jiný neumí

Vivo slibuje nemožné – jeho smartphone X Fold 5 má spolupracovat s Apple Watch

Chytré hodinky od Applu jsou přitom přímo navázané na jeho ekosystém a bez něj je ani nenastavíte

Jakým způsobem hodlá Vivo zajistit kompatibilitu se snad dozvíme již brzy

Pro nikoho asi není žádným zvláštním překvapením, že chytré hodinky Apple Watch umí komunikovat pouze se zařízeními od Applu. Toto omezení funguje už od první generace hodinek z Cupertina a ačkoli se tento „monopol“ snaží Evropská unie aktivně rozbít, prozatím se s touto skutečností musíme smířit. Jak to tak ale vypadá, jednomu výrobci s podařilo „nabourat“ do oplocené zahrady Applu a ve svých oficiálních materiálech slibuje podporu pro chytré hodinky Apple Watch.

Propojení Apple Watch s telefonem s Androidem?

Oním výrobcem je čínské Vivo, které se v oficiálním sdělení na sociální síti Weibo chlubí, že jejich chystaná skládačka X Fold 5 bude umět pracovat s Apple Watch, což by z něj udělalo vůbec první chytrý telefon s Androidem, který se něčím takovým může pochlubit. Podle příspěvku bude umět Vivo X Fold 5 skrze Apple Watch přijímat hovory, zobrazovat textové zprávy či synchronizovat naměřená zdravotní data, a to přímo do aplikace Vivo Health.

Nechce se nám věřit, že by Apple povolil přímé propojení svých chytrých hodinek s čínským telefonem, avšak osočovat Vivo ze lži by také bylo krátkozraké. Mnohem pravděpodobnější je, že Vivo navazuje na integraci iOS a macOS, která se objevila v nedávných zařízeních od Oppo a dalších čínských značek. Android Authority poukazuje na další dva příspěvky, ve kterých Vivo naznačuje „přímou“ integraci iCloud, stejně jako možnost používat X Fold 5 jako rozšířený monitor pro Mac.

I tak je poměrně těžko představitelné, že by Vivo přišlo na způsob, jak udělat Apple Watch opravdu plně kompatibilní se svým smartphonem. Nejspíše půjde cestou okliky, kdy k propojení bude využívat vlastní aplikaci a vše bude procházet skrze propojený iPhone či jiné zařízení od Applu. Vzhledem k tomu, že Vivo X Fold 5 by již brzy mělo být oficiálně představeno, nebudeme na rozlousknutí této záhady muset čekat příliš dlouho.

