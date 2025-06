Už bylo na čase! Apple Watch konečně nabídnou podporu widgetů třetích stran

Operační systém watchOS 26 by měl konečně přinést jednu z nejžádanějších funkcí za poslední roky

Hodiny od Applu zřejmě už brzy nabídnou podporu widgetů třetích stran

Všechny widgety by navíc mělo být možné pohodlně upravovat v aplikaci pro iPhone

Vypadá to, že do Apple Watch už brzy zamíří funkce, po které řada majitelů jablečných chytrých hodinek volá dlouhé roky. Nová verze operačního systému watchOS s pořadovým číslem 26 by měla přinést podporu widgetů třetích stran v Ovládacím centru. Lidé si tak vůbec poprvé budou moci své hodinky dovybavit jinými interaktivními prvky než těmi přímo od Applu, uvádí magazín 9to5Mac s odvoláním na spolehlivý zdroj.

Přivítejte widgety třetích stran

Nové widgety se objeví přímo v Kontrolním centru. Majitelé hodinek díky tomu budou mít hezky po ruce informace a data ze svých oblíbených aplikací třetích stran. 9to5Mac dále tvrdí, že rozvržení widgetů bude možné libovolně upravovat v aplikaci Watch pro iPhone. Uživatelům to umožní přidávat, odebírat nebo měnit pořadí widgetů přes aplikaci v telefonu. Manipulace s widgety by tak měla být o poznání snazší než přímo na hodinkách, což byla doposud jediná možná varianta.

Odhalení na WWDC?

Z pohledu uživatelů půjde o vítané vylepšení watchOS, které inženýři v Applu dlouhá léta přehlíželi. Novinka doslova otevírá dveře celé řadě potenciálních využití, neboť si dokážeme představit, že jednou z oblíbených funkcí by mohlo být třeba praktické uzamykání dveří přes widget vaší oblíbené aplikace pro chytrou domácnost.

K oficiálnímu představení watchOS 26 by mělo dojít na vývojářské konferenci WWDC, kterou společnost Apple letos pořádá 9. června. Společně s novou verzí operačního systému pro hodinky bychom se měli dočkat také prvních informací o operačních systémech macOS 26, iPadOS 26 i mobilního iOS 26, čímž dojde ke sjednocení číslování se zbytkem jablečného softwarového portfolia.

