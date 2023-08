Apple výrazně zvýší rychlost nabíjení iPhonu 15. Ještě se ale neradujte

Apple údajně nasadí u nových iPhonů 15 významně rychlejší 35W nabíjení

Týkat se však má pouze modelů Pro (Max) a platit jen pro nabíjení originálním kabelem a adaptérem

Ve srovnání s konkurencí Apple v tomto ohledu pořád zaostává

Apple u iPhonu 15 s největší pravděpodobností vymění Lightning port za USB-C. Přinést by to mělo kontroverzi s omezeným nabíjením, kterou jsme popsali v samostatném článku. Ovšem „vzorným“ uživatelům Apple naopak nabídne dosud nejrychlejší nabíjení dostupné u iPhonu.

iPhone 15 Pro s 35W nabíjením

Zahraniční server 9to5Mac informoval o tom, že nové iPhony by měly nabídnout vyšší rychlost nabíjení kabelem s výkonem až 35 W. Zdroj uvedl, že by se nová funkce měla týkat pouze některých modelů. Pravděpodobně tak můžeme spoléhat na dvojici dražších: iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max (dosud nepotvrzené názvy).

Rozdílná rychlost nabíjení panuje i nyní. Zatímco iPhone 14 Pro a Pro Max podporuje až 27W výkon nabíjení kabelem, základní model iPhone 14 a zvětšený iPhone 14 Plus umí jen 20W nabíjení. Bezdrátově jsou na tom všechny čtyři telefony shodně: maximálně 15 W. Výkon bezdrátového nabíjení by se neměl měnit ani u nové generace.

Zpět ale k novinkám u iPhonu 15. Podle dostupných informací by toto vyšší 35W nabíjení mělo fungovat pouze s originálním USB-C kabelem přímo od Applu. Výrobce tím chce „trestat“ zákazníky, kteří budou chtít svůj iPhone nabíjet neoriginálním kabelem. Přitom stále není jasno, zdali vůbec kabel do prodejního balení přibalí, anebo se vydá cestou Sony, které u poslední generace Xperie 1 nemá v balení nic kromě obligátních papírů a mobilu samého.

Spekulacím o rychlejším nabíjení mimoděk nahrává také to, že americký výrobce vloni představil nabíjecí adaptér pro MacBooky Air a Pro, který disponuje výkonem až 35 W a má dva porty USB-C. Mohlo by se tak jednat o jediný adaptér, který by nabil nové iPhony 15 Pro a Pro Max odpovídajícím výkonem. Tento adaptér stojí na oficiálním e-shopu Applu 1 690 Kč včetně DPH.

