Apple vyzrál na Evropskou unii. Do iPhonu 15 skryje tajemný čip, který omezí nabíjení

Apple nahradí vlastní nabíjecí port Lightning konvenčním USB-C. Jde prakticky o hotovou věc, potvrdilo to několik zdrojů blízkých společnosti a vychází to z povinnosti, kterou Applu (a i dalším výrobcům) ukládá eurounijní směrnice. Jenomže by to nebyl Apple, aby nevymyslel pořádnou kulišárnu.

Celá rodinka iPhone 15 s velkou pravděpodobností obdrží USB-C coby svůj hlavní nabíjecí konektor. Nepůjde však o univerzální konektor, jak se Evropská unie (EU) svou směrnicí domnívá. Internetový tipér jménem Majin Bu zveřejnil na síti X (dříve Twitter) obrázek, na kterém má být zachycena část vnitřních komponent telefonu iPhone 15 Plus.

You can see the packaged chip on the iPhone 15 series. The model is 3LD3. Because it is a self-designed chip, the function cannot be judged by the model. Judging from the same type of plastic packaged chips in the past, it may be the setting of transmission encryption. pic.twitter.com/YSM1guM3n9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 14, 2023