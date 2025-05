Apple vylepšuje své mapy pro Česko. Radost budou mít hlavně cyklisti

Apple přidává do aplikace Mapy na území ČR propracované cyklistické trasy

Uživatel hned vidí cyklostezku, cyklopruhy na silnici a může si změřit převýšení

Apple dnes oficiálně oznámil, že přináší zásadní vylepšení své aplikace Mapy týkající se českého trhu. Na celém území České republiky byly do Apple Map přidány cyklostezky, cyklopruhy na silnicích a další infrastruktura potřebná pro fanoušky jízdy na kole. Navigaci po nově zakreslených cyklostezkách lze využít jak na iPhonu, tak na hodinkách Apple Watch.

Apple Mapy potěší české cyklisty

Rozšířená podpora pro navigaci na kole by měla být v nativní aplikací Apple Mapy dostupná již ode dneška. Při plánování trasy z bodu A do bodu B si můžete rovnou zobrazit, kudy vaše cesta povede. Aplikace vás například i upozorní na to, že součástí trasy je silnice, cyklostezka a na kus trasy bude nutné ujít pěšky.

Rovnou si také můžete zobrazit převýšení, které vás na kole čeká. To se hodí například k tomu, abyste mohli zvážit, zda se na takovou jízdu cítíte, anebo zdali bude lepší zvolit jinou trasu. Kromě toho novivnky pro cyklisty ještě přináší:

Náhled hustoty provozu tak, aby si uživatelé mohli vybrat trasu, která se nejvíce vyhýbá kopcům a rušným silnicím

Podrobnosti o nadmořské výšce v reálném čase

Upozornění na povinnost sesednout z kola před křižovatkami, které to vyžadují

Hlasové navádění, aby se uživatelé mohli soustředit na cestu před sebou a zároveň si užívat jízdu

Vyhledávání veřejných toalet nebo opraven kol, návrhy míst k zastavení, sdílení přibližného času dojezdu, možnost vypnout mluvené pokyny, zobrazení přehledu celé trasy nebo seznamu odboček – a to vše průběžně, podél zvolené trasy

Možnost vybrat si jízdu na kole jako výchozí způsob dopravy

Jak už zaznělo, cyklistické trasy v Mapách fungují skvěle také na Apple Watch. Stávající cyklistické funkce specifické pro Apple Watch zahrnují přehled nadmořské výšky podél trasy, hmatový dotyk pro podrobnou navigaci a hlasovou zpětnou vazbu o rychlosti a vzdálenosti z vestavěného reproduktoru hodinek. Apple jde v kontextu cyklistů do křížku s Googlem a hlavně Seznamem, jehož Mapy.com nabízí velice kvalitní turistické a cyklistické vrstvy již od samotného začátku.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.