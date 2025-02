Konec bezplatných map? Apple vymýšlí způsob, jak za ně vybírat peníze

Předplatná dnes najdete takřka všude. Streamovací služby pro fanoušky hudby či filmů, videohry založené na předplácení, prémiový obsah (či jinou výhodu) získáte za poplatek také na YouTube, na seznamce Tinder, ve fitness aplikacích či v cloudových službách. A měli bychom si pomalu zvykat na to, že předplatné budou brzy nabízet i aplikace map a navigací.

Provozovatelé mapových aplikací už dávno vědí, jak prostřednictvím těchto služeb vydělávat peníze, zatím však pouze od inzerentů. Mapy Google, Seznam.cz i Apple Mapy nabízí možnost zasponzorovat v mapách vaši restauraci, obchod či sídlo vaší firmy. Na místech, kde je podniků více, se pak ten váš objeví výš než ostatní.

Also in Power On: Apple explores monetizing Maps, details on its upcoming new Mac Studio Display, why it brought TV+ to Android, thoughts on its Vision Pro software refresh and much more https://t.co/43hYWXYe8p

— Mark Gurman (@markgurman) February 16, 2025