Mapy.cz spouští prémiovou verzi. Co za 249 korun ročně dostanete?

Uživatelé aplikace Mapy.cz mají možnost zaplatit si prémiovou verzi

Ta dostane navíc některé užitečné funkce, kterých bude v budoucnu přibývat

Cena předplatného je 249 Kč ročně, v základu ale lze Mapy.cz používat stále zdarma

Tuzemská mapová aplikace Mapy.cz od Seznamu patří mezi nejoblíbenější u nás – ostatně využívá ji přes čtyři miliony uživatelů. Vhod přijdou nejen díky bohaté nabídce zajímavých bodů ve městech, ale kupříkladu také díky turistické vrstvě, která usnadní výlety mimo civilizaci v naší domovině. Nyní Mapy.cz postupně nasazují novou verzi aplikace, ve které mají uživatelé možnost podpořit další rozvoj zakoupením placené verze, přičemž předplatitelé budou mít k dispozici exkluzivní funkce.

Prémiová verze s funkcemi navíc

Pro české uživatele bude Premium k dispozici za roční poplatek 249 Kč. Prémioví podporovatelé budou mít možnost přizpůsobit si rychlost chůze, běhu nebo jízdy na kole přesně podle sebe. Vedle toho si k uloženým místům v Moje Mapy budou moci vkládat vlastní poznámky, a navíc si neomezeně stahovat offline mapy. Do předplatného postupně budou přidávány i další pokročilé funkce, které budou přizpůsobené potřebám uživatelů. Pokud se vám za Mapy.cz nechce platit, naštěstí nemusíte – základní režim bude i nadále zcela zdarma pro všechny uživatele a při používání v online režimu se pro ně nic nezmění.

V offline režimu budou moci uživatelé bez prémiové verze aktivně využívat pouze mapu pro jeden stát včetně všech regionů. Tu si však budou moci libovolně měnit podle svých potřeb, kdykoli budou online. Přispěvatelé nově přímo v aplikaci uvidí, kolik za poslední rok přidali hodnocení, fotografií nebo kolik ujeli kilometrů s navigací, jaká nová místa objevili a které údaje třeba pomohli opravit. Navíc pro pět tisíc nejaktivnějších je předplatné zcela zdarma.

„Věříme, že prémiové funkce budou mít význam a přínos nejen pro uživatele z České republiky. Mapy.cz jsou v mnoha ohledech lepší než konkurenční zahraniční služby, a to i díky obrovské a aktivní komunitě, která nám pomáhá dělat z nich službu světové úrovně. Do vývoje a provozu Mapy.cz jsme jen za posledních několik let investovali miliony korun. Jsme hrdí, že spolu s našimi fanoušky vytváříme službu světových parametrů,“ vysvětluje Martin Jeřábek. „Naši fanoušci se mohou těšit také na možnost podpory prémiových funkcí a zakoupení předplatného prostřednictvím webového rozhraní, sdílení polohy nebo rozšíření plánování tras o další způsob dopravy. Chystáme novinky pro cyklisty, motoristy i pro ty, co preferují hromadnou dopravu,“ dodává Jeřábek.

Mapy.cz svým uživatelům chtějí hned v příštím roce nabídnout několik nových funkcí. Jednou z nich je aplikace pro chytré hodinky Apple Watch a ty se systémem Wear OS, který je podporovaný třeba na hodinkách Samsung Galaxy Watch, na některých modelech hodinek Xiaomi, Tic Watch nebo One Plus Watch. Další připravovanou novinku ocení především milovníci hor a dalekých výhledů. Mapy.cz pracují na vlastní verzi funkce, která bude umět rozpoznávat vrcholy na horizontu. Tu teď nabízí třeba placená aplikace Peak Finder.