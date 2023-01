Apple v roce 2027 vyrobí většinu iPhonů v Indii. V Číně končí i produkce dalších výrobků

Výroba iPhonů se postupně stěhuje z Číny do Indie

V roce 2027 se tam má vyrábět více než polovina všech iPhonů

Produkce sluchátek AirPods a MacBooků se přesouvá do Vietnamu

To, že se Apple snaží snížit svou závislost na Číně, není žádnou novinkou. Podle posledních reportů se ale počet iPhonů vyrobených v Indii bude rapidně navyšovat. Už v září se mluvilo o zhruba 25% podílu od roku 2025. Podle South China Morning Post by ale do roku 2027 mělo jít o více než polovinu celkové produkce.

Tento fakt podporují i zprávy o zrušených předobjednávkách komponent u čínských dodavatelů, které negativně ovlivnily odhady budoucích výdělků i cenu akcií jablečného giganta.

Indie aktuálně zajišťuje asi 5 % celkové produkce iPhonů, což není mnoho. U nové řady iPhone 15 se ale počítá se simultánním spuštěním produkce v Indii i Číně zároveň. Z Číny se ale postupně stěhuje i produkce dalších výrobků. Zvětšuje se také podíl AirPodů a MacBooků vyráběných v sousedním Vietnamu. Apple to tedy s diverzifikací výrobních lokalit myslí opravdu vážně.