Politické třenice Číny a Tchaj-wanu mohou výrazně omezit dostupnost iPhonů 14

Minulé úterý se uskutečnila jedna z největších politických událostí roku 2022 – návštěva americké předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi na Tchaj-wanu. Čína tento ostrůvek vnímá jako část svého impéria a odmítá jakékoliv úvahy o nezávislosti, naopak USA podporují jeho samostatnost a zavázaly se ho v případě napadení Čínou vojensky bránit. Jenže vypjatá situace dopadá i na americkou společnost Apple. Jak je to možné?

V Cupertinu potřebují pro výrobu svých mobilních čipů tchajwanskou továrnu TSMC. Součástky se následně odesílají do firem jako Foxconn a Pegatron, kde dochází ke kompletaci finálních produktů, které známe z obchodů jako iPhony. Komunistická strana Číny však přišla s novým nařízením, které zakazuje zmínku o „Tchaj-wanu“ nebo „Čínské lidové republice“ v přepravních dokumentech. Část dodávek pro iPhony 14 by tak mohla být vrácena, čímž dojde k výraznému zpomalení celého výrobního procesu.

It implies that Apple is trying to reduce the geopolitical impacts on supply and sees the Indian market as the next key growth driver.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 5, 2022