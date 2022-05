iPhone 14 nabírá zpoždění. Některé modely možná dorazí později

Písničku o tom, že společnosti Apple nestíhá vyrábět nové iPhony a jiná zařízení, slýcháváme prakticky každý rok. Zlí jazykové tvrdí, že tyto balonky vypouští záměrně, aby vyvolala pocit nedostatku a přinutila zájemce o nové zařízení okamžitě nakupovat. V posledních měsících ale zřejmě opravdu nestíhá – dodací lhůty některých zařízení se prodlužují, neboť jejich výroba v Číně je kvůli tvrdým lockdownům pozastavená. Situace údajně postihuje i chystané podzimní iPhony.

Podle serveru Nikkei Asia je vývoj a výroba minimálně jednoho modelu z řady iPhone 14 opožděná o tři týdny a zatím se nedaří tuto ztrátu dohnat. Apple se svými dodavateli sice nepřetržitě pracuje na urychlení, ale znovuotevírání továren v Šanghaji prý probíhá příliš pomalu.

Zatím není jasné, který ze čtyř připravovaných modelů nabírá zpoždění. V současné době jsou všechny ve fázi technického ověřovacího testu, který by měl skončit do konce června. V červenci by pak společnosti Foxconn a Pegatron měly nastavit výrobní procesy, poté mají následovat další ověřovací kroky. K zahájení sériové výroby dochází obvykle na začátku září.

V minulých letech se stalo pouze několikrát, že Apple musel odložit příchod nových iPhonů na trh. Před dvěma lety například zahájil prodej modelu iPhone 12 nadvakrát – nejprve na trh šly iPhone 12 a 12 Pro, o necelý měsíc později iPhone 12 mini a 12 Pro Max.