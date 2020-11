Otestovali jsme výdrž iPhone 12 mini: opravdu je na tom tak špatně?

Ve světě mobilních telefonů je výdrž na baterii jedním z nejvíce diskutovaných témat. Ostatně skvělý fotoaparát či vysoký výkon je vám k ničemu, když máte vybitou baterii. Zatímco smartphony s Androidem jdou cestou vysoké kapacity, zařízení s iOS sází spíše na optimalizaci systému pro předem daný hardware.

Letošní iPhony nejsou co do kapacity baterie opět žádnou hitparádou. Zatímco největší jablko iPhone 12 Pro Max má baterii s kapacitou 3687 mAh a iPhone 12 společně s iPhonem 12 Pro disponují kapacitou 2815 mAh, nejmenší sourozenec s přídomkem mini dostal do vínku pouze 2227 mAh baterii.

Právě rozdíl ve velikosti baterie iPhonu 12 mini a iPhonu 12 (Pro) při jinak totožné hardwarové výbavě je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli pro tento test výdrže. Teorie je jedna věc, ale jak je to v praxi?

Přehrávání YouTube videa

Nejprve jsme se podívali na jednu z nejtypičtějších činností, kterou na telefonech vykonáváme – sledování videa. Pro naše potřeby jsme využili aplikace YouTube, skrze kterou jsme přehrávali videa z plného nabití, až dokud telefon nezahlásil vybito. iPhone 12 mini zvládl přehrávat video po dobu 5 hodin a 36 minut. Úroveň jasu byla nastavena na 50 %.

Oproti klasickému iPhonu 12 je to zhruba o hodinu méně, nicméně ve srovnání s druhým kompaktním modelem, iPhonem SE (2020) je to naopak o pár minut více. S konkurencí z androidového tábora se ale ani zdaleka srovnávat nemůže – Samsung Galaxy S20 zvládl přehrávat video téměř jednou tak dlouho.

Hraní 3D her

Pro další zkoušku jsme zvolili to nejtěžší: hraní 3D her. Tady musíme konstatovat, že se jedná docela o propadák. iPhone 12 mini vydržel pouhé 2 hodiny a 27 minut hraní náročnějších her, což především náruživí hráči uslyší neradi. Ani klasický iPhone 12 na tom není o moc lépe, neboť zvládne pouze tři hodiny. Zahřívání bylo místy neúnosné a nejhorší na celém tomto testu je, že iPhone 12 mini se během hraní vybíjí takřka stejně rychle, jako se stíhá nabíjet. I v tomto případě byla úroveň jasu nastavena na 50 procent.

Nutno podotknout, že tyto problémy měly jen některé hry, nikoli všechny, které jsme testovali. Přehřívání a rychlé vybíjení se týkalo například Minecraftu. Naopak Call of Duty Mobile běželo jako z praku i na vysoké detaily. Když jsme zkoumali úbytek energie na hrách, které telefon nepřehřívaly, naměřili jsme vybíjení rychlostí 20 procent za jednu hodinu, tedy zhruba 5 hodin výdrže.

Hardwarové parametry iPhone 12 mini Systém: iOS 14 Rozměry: 131,5 x 64,2 x 7,4 mm , Hmotnost: 135 gramů Čipset: Apple A14 Bionic RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128/256 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,4", Full HD+, 1080 x 2340 px Hlavní fotoaparát: 12 Mpx, f/1.6, 26mm, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS Druhý fotoaparát: 12 Mpx, f/2.4, 120˚, 13mm, 1/3.6", širokoúhlý Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 12 Mpx, f/2.2, 23mm, 1/3.6", 4K video; SL 3D, (hloubkový/biometrický sensor) Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2227 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Pro hraní her je ale lepší sáhnout po iPhone SE (2020), který vydrží téměř pět hodin hraní jakéhokoli titulu, nebo rovnou konkurenta s Androidem. Samsung Galaxy S20 zvládl naše hraní až po dobu 7 hodin a 30 minut.

Výdrž při běžném provozu

Každý z nás telefon používáme trochu jiným způsobem, s jinými aplikacemi a odlišnou úrovní podsvícení displeje. A to jsou všechno samozřejmě faktory, které následně ovlivňují celkovou výdrž. Nejsem zvyklý používat automatickou regulaci jasu, nevyhovuje mi a raději si tedy intenzitu nastavuji ručně. Stejně jako u předchozích testů, i při normálním provozu jsem měl nastavenou poloviční úroveň jasu.

Při mém běžném pracovním dnu, zahrnujícím zhruba hodinový poslech hudby, občasné telefonování, focení a nějaké to hraní her a brouzdání po internetu, se mi telefon podařilo zcela vybít už okolo 20. hodiny, a někdy dokonce i dříve. Ani jednou jsem se při svém způsobu používání telefonu nedostal na celý pracovní den. Průměrná výdrž je zkrátka daní za výkonný hardware v kompaktním těle a je potřeba s tím před nákupem počítat.

Rychlost nabíjení

Výdrž baterie není jen o samotné rychlosti vybíjení, ale také o rychlosti dobíjení. Jak na tom je iPhone 12 mini, rovnou po vybalení z krabice zjistíme jen těžko – Apple totiž k novým iPhonům nepřibaluje nabíječky. Rychlost dobíjení tak závisí čistě na tom, co se vám „válí doma“, či za co jste ochotni utratit další peníze.

Pro účely našeho testování jsme vybrali 20W adaptér přímo od Applu. 20W je mimochodem maximum, jaké model mini po kabelu zvládne. Za 15 minut se telefon nabil na 32 procent a za půl hodiny to stihl dokonce na 59 procent. Plné nabití trvalo přibližně 90 minut.

Otestovali jsme i dobíjení přes bezdrátovou MagSafe nabíječku. Ta zvládá až 15W, nicméně ne v případě iPhone 12 mini – zde je rychlost omezena na 12W. Po 30 minutách se telefon dobil na 30 procent, nicméně plné nabití už zabralo 2 hodiny a 57 minut.

Závěrečné hodnocení

Pokud odhlédneme od přehřívání při náročnějším typu her, pak si iPhone 12 mini nestojí vůbec špatně. Ano, oproti iPhonu SE (2020) v některých oblastech ztrácí, stejně jako ztrácí ve všech kategoriích na iPhone 12, ale vzhledem k menší baterii a k faktu, že se jedná jen o fyzicky zmenšenou vlajkovou loď, je výsledek přesně takový, jaký byste čekali – výdrž iPhone 12 mini se zkrátka řadí k průměru a náročnější uživatelé jej bez problémů zvládnout vybít už během prvního pracovního dne.

Konkurenti s Androidem na tom jsou co do výdrže ve všech oblastech také lépe, nutno ale podotknout, že mají také často dvojnásobné kapacity baterií a podstatně větší velikost. I tak by ale Apple měl přehodnotit svou strategii nízkokapacitních akumulátorů, protože s „dvanáctkovou“ řadou už výdrž přestává být předností iPhonů, tedy vyjma modelu Max.