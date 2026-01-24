TOPlist

Apple se musel zbláznit: má chystat projekt, na kterém si ostatní vylámali zuby

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 24. 1. 8:00
Apple možná připravuje AI asistenta
  • Apple možná plánuje vstup do zcela nového segmentu
  • Spekuluje se o přístroji, na kterém si vylámali zuby všichni výrobci
  • Má kalifornský výrobce vůbec šanci na úspěch?

Apple je přední technologická firma, obrovský gigant s největší základnou fanoušků na planetě a zárukou vysokých prodejů. Jenže to, že co Apple vyrobí, to bez problémů prodá, už úplně neplatí a kalifornský výrobce se o tom přesvědčil třeba s iPhonem Air, nebo headsetem Vison Pro. A vypadá to, že další nový produkt by mohl velké riziko představovat také.

Apple a další velká výzva?

Jak určitě víte, Apple lehce zaspal trend v podobě umělé inteligence a nevypadá to, že by měl již rozjeté společnosti, jako OpenAI, nebo Google, v dohledné době doběhnout. I tak má ale možná v tomto segmentu větší plány, než by se mohlo na první pohled zdát. Spekuluje totiž se o tom, že vstoupí do zcela nového odvětví, které využívá AI ve velké míře.

Apple Intelligence prozatím není konkurenceschopná
Pokud se tak opravdu stane, tak se ukáže, že se Apple nebojí výzev a byl by to již druhý, tak trochu experimentální projekt v krátkém časovém horizontu. Na průzkum nového segmentu se kalifornský výrobce naposledy vydal s náhlavní soupravou Vision Pro v roce 2023, která k vyloženě úspěšným projektům bez debat nepatří. Povede si nyní lépe?

AI asistent a pomocník na každý den

Onen nový produkt, o kterém se začíná spekulovat, má mít podobu chytré nositelné elektroniky, která by se nosila na oblečení a byla by uživateli neustále po ruce. Zkrátka něco původně velmi ambiciózní projekty Rabbit R1 nebo Humane AI Pin, ze kterých se ale bohužel vyklubaly obří propadáky.

Chytrý odznáček Humane AI Pin
O chytrém přívěsku AI Pin známý technologický youtuber MKBH dokonce prohlásil, že se jedná o nejhorší produkt, jaký kdy vyzkoušel. Oba tito pomocníci doplatili v první řadě na to, že měli k dokonalosti daleko a jejich výrobci je vydali v nedokončeném, ba přímo havarijním a nefunkčním stavu. To je něco, co u Applu rozhodně nehrozí.

AirTag s AI, kamerkou a reproduktory

První zvěsti hovoří o tom, že by mohl tento přístroj vypadat jako o něco tlustší AirTag, který bude vybaven mikrofony, duální kamerou, reproduktory a samozřejmě také umělou inteligencí. Dále se zmiňuje konstrukce z hliníku a skla. Kamery a mikrofony by měly sloužit k monitorování okolí nositele, na což budou navázány další akce.

Zařízení by mohlo mít i fyzické tlačítko a nabíjení by bylo magnetické, podobné jako u Apple Watch. Uvidíme, zda se něčeho podobného opravdu dočkáme, nebo z tohoto projektu nic nebude. Tento chytrý přívěsek by se měl nacházet ve velmi rané fázi vývoje, takže je klidně možné, že skončí v propadlišti dějin a nikdy se ho nedočkáme.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

