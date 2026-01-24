Apple se musel zbláznit: má chystat projekt, na kterém si ostatní vylámali zuby

- Apple možná plánuje vstup do zcela nového segmentu
Apple je přední technologická firma, obrovský gigant s největší základnou fanoušků na planetě a zárukou vysokých prodejů. Jenže to, že co Apple vyrobí, to bez problémů prodá, už úplně neplatí a kalifornský výrobce se o tom přesvědčil třeba s iPhonem Air, nebo headsetem Vison Pro. A vypadá to, že další nový produkt by mohl velké riziko představovat také.
Apple a další velká výzva?
Jak určitě víte, Apple lehce zaspal trend v podobě umělé inteligence a nevypadá to, že by měl již rozjeté společnosti, jako OpenAI, nebo Google, v dohledné době doběhnout. I tak má ale možná v tomto segmentu větší plány, než by se mohlo na první pohled zdát. Spekuluje totiž se o tom, že vstoupí do zcela nového odvětví, které využívá AI ve velké míře.
Pokud se tak opravdu stane, tak se ukáže, že se Apple nebojí výzev a byl by to již druhý, tak trochu experimentální projekt v krátkém časovém horizontu. Na průzkum nového segmentu se kalifornský výrobce naposledy vydal s náhlavní soupravou Vision Pro v roce 2023, která k vyloženě úspěšným projektům bez debat nepatří. Povede si nyní lépe?
AI asistent a pomocník na každý den
Onen nový produkt, o kterém se začíná spekulovat, má mít podobu chytré nositelné elektroniky, která by se nosila na oblečení a byla by uživateli neustále po ruce. Zkrátka něco původně velmi ambiciózní projekty Rabbit R1 nebo Humane AI Pin, ze kterých se ale bohužel vyklubaly obří propadáky.
O chytrém přívěsku AI Pin známý technologický youtuber MKBH dokonce prohlásil, že se jedná o nejhorší produkt, jaký kdy vyzkoušel. Oba tito pomocníci doplatili v první řadě na to, že měli k dokonalosti daleko a jejich výrobci je vydali v nedokončeném, ba přímo havarijním a nefunkčním stavu. To je něco, co u Applu rozhodně nehrozí.
AirTag s AI, kamerkou a reproduktory
První zvěsti hovoří o tom, že by mohl tento přístroj vypadat jako o něco tlustší AirTag, který bude vybaven mikrofony, duální kamerou, reproduktory a samozřejmě také umělou inteligencí. Dále se zmiňuje konstrukce z hliníku a skla. Kamery a mikrofony by měly sloužit k monitorování okolí nositele, na což budou navázány další akce.
Zařízení by mohlo mít i fyzické tlačítko a nabíjení by bylo magnetické, podobné jako u Apple Watch. Uvidíme, zda se něčeho podobného opravdu dočkáme, nebo z tohoto projektu nic nebude. Tento chytrý přívěsek by se měl nacházet ve velmi rané fázi vývoje, takže je klidně možné, že skončí v propadlišti dějin a nikdy se ho nedočkáme.