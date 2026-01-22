TOPlist

Nejlepší čas na upgrade. iPhone 17 Pro jen za 749 Kč měsíčně brzy skončí

PR článek
PR článek 22. 1. 17:48
Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě
  • iPhone 17 Pro si můžete pronajmout jen za 749 Kč
  • Za dva roky pronájmu vás tak vyjde jen téměř na polovinu ceny
  • Speciální akce ale platí už jen do konce týdne

iPhone 17 Pro je jen do neděle za cenu, která tu znovu jen tak nebude. Mobil Pohotovost nasadila u nejlepšího z nových iPhonů extrémně nízkou cenu pronájmu. Do konce týdne vychází iPhone 17 Pro jen na 749 Kč měsíčně – za dva roky tak za něj dáte jen téměř polovinu běžné ceny. Teď je nejlepší čas na upgrade.

iPhone 17 Pro téměř za polovinu

iPhone 17 Pro začíná na ceně 32 990 Kč a u Mobil Pohotovosti k němu dostanete zdarma 3letou záruku. Pokud si ale telefon pronajmete skrze službu Cashtec Upgrade, vyjde vás za dva roky používání jen na 17 976 Kč. Do neděle totiž platí akční cena pronájmu, kdy iPhone 17 Pro můžete ulovit jen za 749 Kč měsíčně.

A pokud přihodíte měsíčně padesátikorunu, můžete mít iPhone 17 Pro Max – ten vychází jen na 799 Kč měsíčně.

Měsíční ceny pronájmu:

Chytrý telefon iPhone 17 Pro v oranžové barvě

Náhradní iPhone zdarma

Ačkoli koupě telefonu je pro mnohé jistou volnou, pronájem má hned několik zásadních výhod. V ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní iPhone zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut a je kompletně online. A na konci pronájmu si jednoduše vezmete nový model a starý vrátíte, přičemž s běžným opotřebením se počítá, a nemusíte se starat o jeho prodej.

