Apple plánuje zásadní vylepšení svého pera, bude fungovat úplně „na všem“

Apple přihlásil nový patent týkající se oblíbeného stylusu Apple Pencil

Ten by měl využívat optické senzory a orientovat se ve 3D prostoru

Díky tomu by mohl fungovat se všemi zařízeními od Applu, nejen s iPady

Stylus Apple Pencil je považován za jedno z nejlepších řešení ve své kategorii, což ale neznamená, že by Apple nehledal další způsoby, jak jej vylepšit. Podle serveru Patently Apple gigant z Cupertina nyní zaregistroval u patentového úřadu Spojených států nový patent, který se týká právě Apple Pencil a nazývá se Input Device With Optical Sensors, tedy v překladu něco jako „zařízení pro zadávání vybavené optickými senzory“. Ačkoli z tohoto názvu není mnoho patrné, naštěstí pohled na patentovou přihlášku ukazuje trochu jasněji, co má Apple na mysli.

Apple Pencil pro všechna zařízení

Z popisu je patrné, že se jedná o stylus Apple Pencil, který je vybaven pokročilým optickým systémem, jenž je schopen detekovat pohyb, náklon, rotaci či pozici v trojrozměrném prostoru. Na rozdíl od současných modelů by tato novinka nebyla závislá na interakci s kapacitní dotykovou obrazovkou, přičemž namísto toho by zadávání a vytváření obsahu umožňovaly samotné integrované senzory. Jinými slovy by s novou generací Apple Pencil šlo vytvářet obsah i na zařízeních, které nedisponují dotykovou obrazovkou, jako je MacBook.

Zároveň to také znamená, že by Apple nemusel integrovat podporu pro Apple Pencil přímo do zařízení, čímž by šlo používat například také s iPhonem. V jedné z konfigurací je hrot Apple Pencil tvořená z částečně či zcela transparentního materiálu, jako je sklo. To by umožňovalo průchod světla skrze hrot ze zdrojového zařízení k Apple Pencil a nazpět. Stylus by díky tomu mohl analyzovat data získaná ze světelného zdroje a určovat charakteristiky pohybu, včetně směru, rychlosti, úhlu náklonu a orientace otáčení, aniž by byl nutný přímý kontakt s dotykovým displejem. Patent rovněž popisuje alternativní implementaci využívající trackball.

Kromě kreslení patent počítá i s širšími možnostmi použití. Kromě podpory dělání náčrtků, psaní a zadávání gest by Apple Pencil mohla fungovat jako prostorový ovladač pro akce na úrovni systému. Mezi ně patří manipulace s kurzorem, navigace v souborech, ovládání zvuku nebo zahájení telefonního hovoru. Patentové ilustrace zobrazují stylus při použití s různými produkty Apple, včetně iPadu, MacBooku Pro, iPhonu a hodinek Apple Watch.

Na vývojářské konferenci WWDC Apple demonstroval zařízení Logitech Muse, což je stylus využívající 3D prostoru, jenž je určen pro headset Apple Vision Pro. Muse umožňuje vytvářet obsah přímo „ve vzduchu“, aniž by se musel dotýkat fyzického povrchu. Tento patent je podle všeho založen na podobných základech, přičemž ilustruje možné využití Apple Pencil i mimo iPady. Samotná patentová přihláška ovšem neznamená, že se nové generace Apple Pencil s touto technologií dočkáme v brzké době, nicméně se jedná o zajímavý příslib do budoucna.

