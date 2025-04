Barevné Apple Pencil Pro? Tahle exkluzivní edice ji promění ve voskovku

Společnost ColorWave přišla s nápadem, který je tak trochu bláznivý, ale zároveň geniální. Z Apple Pencil druhé generace udělala něco, co připomíná pastelky, a přitom si zachovala veškeré funkce, které do tohoto stylusu očekáváte. Matný lak, ikonické proužky a výrazné barvy okamžitě vyvolávají nostalgii… a úsměv na rtech.

Vybrat si můžete z černé, bílé, červené, růžové, fialové, zelené a žluté verze. Každá z nich má svůj charakter. Některá je hravá, jiná elegantní, ale všechny spojuje jedno: je to Apple Pencil jako žádný jiný. Ať už kreslíte profesionálně, nebo si jen občas čmáráte v poznámkách, budete mít pocit, že držíte v ruce něco opravdu výjimečného.

We just had to do it! Introducing the Special Edition ColorWare Apple Crayon Pro! Professionally custom painted by hand in your choice of 7 custom colors. Available now: https://t.co/eNGoGWXNh2 pic.twitter.com/FAUIcJ7UYu

