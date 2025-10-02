Apple neuhlídal chystaný iPad Pro s čipem M5, kompletně ho propálil ruský youtuber

- Chystaný iPad Pro s čipem M5 mnoho změn nenabídne
- Alespoň podle produkčního kusu, který se dostal do rukou ruskému youtuberovi
- K oficiálnímu odhalení by mělo dojít ještě tento měsíc
Uhlídat produkty před jejich představením je v dnešní době pro technologické firmy velký oříšek. Možných způsobů, jak se informace o plánovaných zařízeních mohou dostat až k běžným lidem je poměrně hodně a všechny zkrátka nelze uhlídat. Málokdy se ovšem stane, že by se k finálnímu produktu někdo dostal s předstihem, aby jej mohl ukázat široké veřejnosti. To se nyní podle všeho stalo Applu a jeho chystanému iPadu Pro s čipsetem M5, jenž by podle některých spekulací měl být součástí představení několika produktů v tomto měsíci.
Nový iPad Pro nás nejspíše nepřekvapí
S novinkou se vytasil ruský YouTube kanál s názvem Wylsacom, který jej v takřka třináctiminutovém videu kompletně představil. Vzhledem k tomu, že stejný kanál v loňském roce odhalil 14″ MacBook Pro s procesorem M4 ještě před oficiálním oznámením, což se nakonec potvrdilo, dá se tedy předpokládat, že i v tomto případě se jedná o skutečné zařízení, které by se ještě v říjnu mohlo objevit na pultech obchodů.
Podle krabičky se zdá, že se kanál Wylsacom dostal k 13″ iPadu Pro s čipem M5, kapacitou úložiště 256 GB a v barvě Space Black. Co se týče designu, novinka nepřináší žádné výrazné změny, snad jen zmizel ze zadní strany nápis „iPad Pro“. Youtuber neváhal a v rámci svého videa také prohnal tablet benchmarkem Geekbench 6, jenž odhalil, že čip M5 je o 12 % rychlejší na více jádrech, než jeho předchůdce, přičemž procesor disponuje 9 jádry CPU s třemi výkonnými jádry a šesti úspornými jádry. Pokud jde o grafiku, ta má být o 36 procent rychlejší oproti čipu M4.
Výsledky benchmarku také ukazují, že iPad Pro s úložištěm o velikosti 256 GB bude mít 12 GB RAM, stejně jako iPhone Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max. Modely iPad Pro s čipem M4 mají pouze 8 GB RAM, pokud jsou vybaveny úložištěm o velikosti 256 GB. Není překvapením, že uniklý iPad Pro běží na iPadOS 26 a aplikace Nastavení odhaluje, že baterie zařízení byla vyrobena v srpnu 2025. K oficiálnímu představení nejspíše dojde už tento měsíc, nicméně konkrétní datum prozatím neznáme.