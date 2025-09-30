Apple v říjnu představí další novinky. Na co se můžeme těšit?

- V Cupertinu ještě podle všeho neodhalili všechny letošní novinky
- Spekuluje se o představení nové Apple TV, druhé generace AirTag či aktualizovaného HomePodu mini
- Novinky by mohly dorazit už v říjnu
Září tradičně patří Applu a jeho představení nových smartphonů, chytrých hodinek a také bezdrátových sluchátek. K představení toho má gigant z Cupertina ale často mnohem více, přičemž některá zařízení by v porovnání se smartphony mohly velmi snadno zapadnout, což by Apple jistě nechtěl. V říjnu proto příležitostně představuje i nové produkty v rámci vlastní akce (poslední říjnové představovačky se odehrály v roce 2021 a 2023, v letech 2022 a 2024 oznamoval novinky skrze tiskovou zprávu), které si nechce nechat na později, ale zároveň by nedávalo smysl je ukázat světu dříve.
Nová generace AirTagu či aktualizovaná Apple TV
Tentokrát by podle posledních spekulací mělo dojít na plnohodnotné představení ve formě připravené videoprezentace. Co ale Apple hodlá představit? V minulých letech to byly například MacBooky, HomePody mini, iPady, Apple TV nebo AirPody 3. To nám lehce napovídá, na co se Apple zaměří tentokrát. Podle Marka Gurmana z Bloombergu by to mohly být iPady Pro s procesorem M5, stejně jako aktualizovaný headset Vision Pro se stejným procesorem.
Na druhou stranu se podle některých informací nemají dostat nové čipsety M5, M5 Pro a M5 Max dříve, než v příštím roce, kdy by také mělo dojít k představení, tudíž je možné, že se na říjnovém eventu neobjeví. O čem se ale v poslední době hodně spekuluje je aktualizace Apple TV, která by mohla dostat čipset A17 Pro a podporu pro Apple Intelligence, jenž by této sympatické krabičce jistě slušela, stejně jako čip N1 s podporou Wi-Fi 7, lepší kvality zvuku nebo možná i zabudované FaceTime kamery. Ať už tyto novinky bude příští Apple TV obsahovat či nikoli, nová verze by nebyla k zahození.
Aktualizovanou verzi by mohl dostat také reproduktor HomePod mini, jenž by mohl dostat čip S9 a podporu pro vylepšenou Siri obohacenou o Apple Intelligence. Kromě N1 čipu a druhé generace UWB se možná dočkáme také červené barvy. Přijít by mohla také druhá generace lokalizačního štítku AirTag s delším dosahem (až 3× delším oproti současné generaci), odolnější reproduktor proti násilnému odmontování a upozorněními na velmi nízké vybití baterie. Spekuluje se také o nové generaci displeje Studio Displej s miniLED technologií.
