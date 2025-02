Apple nasadí čínskou AI. DeepSeek to ale nebude

Apple přizve ke spolupráci na Apple Intelligence čínskou firmu Alibaba

Její jazykový model Qwen doplní vlastní funkce, ale jen na čínském trhu

Tam Apple plánuje se svou AI vstoupit v dubnu, stejně jako do Evropy

Apple v rámci své sady Apple Intelligence plánuje nabídnout uživatelům služby i zasmluvněných partnerů z řad největších hráčů na poli generativní umělé inteligence. Již v tuto chvíli je na iPhonech, iPadech i Macích k dispozici ChatGPT od OpenAI, postupně přibude i Gemini od Googlu či jazykový model Claude vyvíjený americkou firmou Anthropic. A Apple se zabývá i myšlenkou spolupráce s čínskými provozovateli chatbotů.

Apple řeší čínskou AI

Podle zprávy serveru The Information se Apple již vloni zajímal o spolupráci s čínskou firmou Baidu. Ta na domácím trhu provozuje největší internetový vyhledávač a od roku 2019 se intenzivně věnuje i vývoji vlastního jazykového modelu ERNIE. Apple si představoval, že služby chatbota ERNIE využije v rámci Apple Intelligence v Číně, zatímco západním uživatelům nabídne konvenční služby jako již zmíněné ChatGPT nebo Gemini.

Z interních informací však uniklo, že americký výrobce nebyl se službami Baidu spokojen a začal se ohlížet po dalších partnerech pro Apple Intelligence v Číně. Do užšího výběru se dostal AI model Yuanqi od Tencentu, Qwen od Alibaby a kontroverzní DeepSeek od ByteDance, tvůrců sociální sítě TikTok. Nakonec měl Apple ukázat právě na společnost Alibaba.

„Podle jedné z osob, které jsou s tímto rozhodnutím přímo obeznámeny, začala společnost Apple nedávno spolupracovat s čínským internetovým a e-commerce gigantem Alibaba na zavádění funkcí umělé inteligence v Číně. […] Apple a Alibaba předložily čínské funkce umělé inteligence, které společně vyvinuly, ke schválení čínskému regulátorovi kyberprostoru,“ stojí ve zprávě The Information.

Apple Intelligence a Qwen

Skupina Alibaba jednoho z nejbohatších Číňanů Jacka Ma pracuje na vývoji vlastní AI již od roku 2018. Aktuálně nabízí především svůj jazykový model Qwen, který dle mnoha reportů překonává konkurenční DeepSeek i západní modely typu GPT-4 nebo Llama 3. Díky absenci regulací má však i stinnou stránku, účinně totiž slouží kyberpodvodníkům při generování phishingových útoků, umí prý i navrhovat malware.

Apple již od října loňského roku nabízí své AI funkce v kombinaci s ChatGPT uživatelům po celém světě s výjimkou Evropy a Číny. Do Evropy zatím pronikl s Apple Intelligence pouze na počítačích Mac, pro iPhone a iPad plánuje vlastní on-device řešení spustit až letos na jaře. Zatím však bez podpory většiny jazyků, chybí i čeština nebo slovenština.

Svými AI funkcemi by Apple rád ovládl i 1,4miliardový čínský trh, kde jej navíc trápí klesající prodeje ve prospěch lokálních výrobců, zejména pak Huawei, Vivo nebo Oppo. Apple Intelligence tam plánuje na svých zařízeních spustit rovněž v dubnu tohoto roku, navíc s plnou podporou základní čínštiny.

Další partneři nejsou v plánu

Jak už zaznělo, pro Evropu, USA a zbytek světa Apple v tuto chvíli neplánuje do své AI zapojit i čínské firmy. Kromě spolupráce s Googlem, OpenAI či Anthropicem však zvažoval i jazykové modely od americké firmy Meta. Podle informací z června loňského roku však Apple striktně odmítl, že by do vlastní AI plánoval jakkoliv zapojit jazykový model Llama od společnosti Marka Zuckerberga.

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple jednoduše věří, že kombinací vlastního modelu se službami Claude, Gemini a ChatGPT dokáže zajistit maximální kvalitu. „Takový krok by byl také v rozporu s kritikou společnosti Meta ze strany společnosti Apple za její praktiky v oblasti ochrany osobních údajů,“ dodal Gurman.