Apple chystá nové počítače s procesorem M3. Tyto modely dorazí letos

Apple údajně na podzim představí nové počítače s procesorem M3

Jako první mají dorazit 13 ″ MacBooky Air a Pro, a také 24 ″ iMac

Na nový Mac Mini si počkáme o něco déle

Apple na nedávné vývojářské konferenci WWDC omladil své počítačové portfolio – do Macu Pro a Macu Studio nasadil nové procesory, a také odhalil zbrusu nový 15″ MacBook Air. Po třech letech se u všech počítačů podařilo dokonat úplný přechod na procesorovou platformu Apple Silicon, v příštích letech tak lze počítat spíše s drobnějšími mezigeneračními upgrady stávajících modelů. Dočkáme se některých ještě letos?

Na nový Mac Mini si zřejmě chvíli počkáme

Pokud se podíváme na aktuální nabídku, tak zjistíme, že všechny jablečné počítače (s výjimkou 24″ iMacu) pohání procesory z generace Apple M2 – případný upgrade by tak Apple musel doprovodit odhalením příští generace čipsetu.

Uznávaný informátor Mark Gurman ze serveru Bloomberg před nedávnem spekuloval o tom, že by první stroje s tímto procesorem mohly dorazit už letos v říjnu, konkrétně se má jednat o 13″ MacBook Air, 13″ MacBook Pro a již zmíněný 24″ iMac. Současné generace těchto počítačů spoléhají na výkon základních „nepřívlastkových“ procesorů Apple M1 a M2, takže jejich upgrade v první vlně je logický – výkonnější čipy s přídomky Pro, Max a Ultra Apple obvykle představuje později.

A jak to bude s Macem Mini? U něj je situace o něco složitější. Současnou generaci totiž nepohání pouze základní procesor Apple M2, ale i výkonnější M2 Pro – Apple tak zřejmě s upgradem tohoto počítače počká na chvíli, kdy bude mít připravené nástupce obou procesorů. Podle Marka Gurmana by se tak mohlo stát někdy v druhé polovině příštího roku, kdy by měly zároveň dorazit i upgradované 14 a 16″ MacBooky Pro.

Nové procesory generace M3 by měly být vyráběny modernějším 3nm procesem od TSMC, takže se dá očekávat navýšení výkonu a zejména energetické účinnosti. U současných MacBooků se Apple chlubí perfektní výdrží na jedno nabití čítající až 18 hodin, příští řada by teoreticky mohla atakovat metu 24 hodin.

