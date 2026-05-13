Android Auto čeká největší upgrade v historii: nový design i podpora přehrávání videa

- Google představil novou generaci prostředí Android Auto
- Systém má modernější vzhled a dovede se přizpůsobit jakémukoliv displeji
- Novinkou je podpora přehrávání videa a hlubší integrace asistenta Gemini
Google v rámci včerejší události The Android Show ukázal nejenom novinky v operačním systému Android a novou počítačovou platformu Googlebook, ale také kompletně přepracované prostředí Android Auto. Podle šéfa automobilové sekce Googlu se jedná o největší upgrade platformy Android Auto za posledních 10 let. Co všechno se změnilo?
Android Auto pro všechny tvary displejů
Dosud byla platforma Android Auto omezená na obdélníkové displeje, s novou verzí se ale dovede přizpůsobit i jiným tvarům – je jedno, zda máte v automobilu kruhový, zakřivený či panoramatický displej, platforma Android Auto by se mu měla přizpůsobit.
Už se tak nestane, že okolo prostředí uvidíte na netradičních displejích nevyužité okraje, systém se roztáhne do všech stran, a to i u kruhových displejů vozidel Mini Cooper, anebo nepravidelných lichoběžníků v BWM Neue Klasse.
Podpora videa na YouTube
Android Auto rovněž dostává podporu pro přehrávání videa, byť z bezpečnostních důvodů pouze v případech, kdy automobil stojí. Jakmile se dá automobil do pohybu, z přehrávaného videa je slyšet pouze zvuk. Přehrávání videa v Android Auto bude zpočátku možné pouze skrze aplikaci YouTube, a to až ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu včetně podpory zvuku Dolby Atmos.
Přehrávání videa v Android Auto by mělo být možné ve vybraných automobilech značek BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes‑Benz, Renault, Škoda, Tata a Volvo.
Nový design
Prostředí Android Auto také dostalo modernější kabátek – Google jej totiž převlékl do nového designového směru Material 3 Expressive. Prostředí by mělo být plné nových animací, výraznějších fontů a živých barev. K dispozici mají být i motivy barevně založené na tapetách, které by měly platformě Android Auto dodat osobnější vzhled.
Nový design má i samotná navigace, která obsahuje nové barvy, detailní 3D budovy, vyvýšené silnice, pruhy, semafory či realistický terén. Tato funkce je však omezená na hrstku světových metropolí, mezi kterými bohužel ty české chybí.
Podpora widgetů
Do prostředí Android Auto míří i podpora widgetů na míru, uživatelé tak přímo na obrazovce svého automobilu uvidí například zkratky pro ovládání chytré domácnosti, tlačítka pro otevření garážových vrat či osvětlení, nebo skóre aktuálně probíhajícího zápasu.
Integrace Gemini
Součástí platformy Android Auto se stává i AI asistent Gemini. S ním bude možné přirozeně komunikovat a získávat potřebné informace, včetně těch, které jsou navázané na konkrétní aplikace. Gemini vám tak například přečte nadcházející události ve vašem kalendáři nebo objedná kávu ve Starbucks
Díky funkci Magic Cue navíc Gemini dokáže věci, které by vás normálně při řízení vyrušovaly. Dovede například analyzovat příchozí zprávy a proaktivně zobrazovat užitečné informace. Pokud vás například někdo během jízdy požádá o kontakt z vašeho seznamu, Gemini jej dokáže vyhledat a poslat, aniž byste museli od řízení odvracet zrak.
Gemini se navíc dovede u vybraných aut s integrovaným Googlem propojit s jejich hardwarem. Díky tomu dokáže například vysvětlit kontrolky na palubní desce, či detailně popisovat funkce auta, dokonce zvládne poradit, zda se určité zavazadlo vejde do kufru. Díky možnosti propojení s přední kamerou dokáže Android Auto v podporovaných vozidlech analyzovat silnici, přesně navigovat v pruzích anebo radit v reálném čase s odbočováním. Majitelé automobilů s vestavěným Googlem se také dočkají podpory aplikací pro online schůzky (Meet, Zoom, Teams…).
Novinky v platformě Android Auto by měly přicházet v průběhu letošního roku.