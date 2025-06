AirDrop na iPhonech v ohrožení? Kvůli Evropské unii o něj možná přijdete

Apple možná bude donucen zablokovat u iPhonů prodávaných na trzích v Evropské unii (EU) funkci rychlého sdílení souborů přes AirDrop. Podle zákonu o digitálních trzích (DMA) by totiž měl tuto funkci zpřístupnit i výrobcům třetích stran, mimo jiné výrobcům konkurenčních androidových telefonů. A do toho se mu vůbec nechce.

Evropská komise už vloni nařkla Apple z toho, že se chová monopolně a porušuje nařízení o interoperabilitě. Kvůli tomu již například firma umožnila uživatelům vybrat si nativní aplikaci pro placení (nejen Apple Pay) nebo stahovat aplikace z jiného zdroje než z App Store (sideloading).

The EU is pushing Apple to allow third-party smartwatches to access iOS notifications, adopt AirPods’ smart pairing, and open AirDrop and AirPlay, while also enabling high-bandwidth Wi-Fi for accessories and unlocking the NFC chip. pic.twitter.com/pHVp7TfS7u

